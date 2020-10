Lo de los espectaculares es “grilla barata” contra Pablo Amílcar, asegura la diputada Mariana García Guillén

*Minimiza al diputado federal Rubén Cayetano y dice que Marcial Rodríguez, es un “presidente ilegitimo” de Morena

Chilpancingo Gro; a 26 de octubre de 2020.- La diputada local de Morena, Mariana García Guillén, defendió al aspirante a la candidatura a gobernador por su partido, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, al señalar que “no existe delito” respecto a la presunta campaña anticipada que habría iniciado a través de su imagen en espectaculares, “como se le quiere fincar”.

Expuso el mismo argumento que Pablo Amílcar Sandoval, de que la colocación de los espectaculares en diversas zonas del estado es responsabilidad de la revista cuya portada se utiliza en los mismos, con la imagen del exdelegado federal.

Llamó a “cerrar filas” por el proyecto que encabeza el exdelegado del gobierno federal en Guerrero y a no distraerse en “grillas baratas, en cizañas y acciones de odio”.

“No nos espantemos. Todo lo que está pasando no es casual, es coyuntural porque generan ruido los resultados y el crecimiento que está teniendo Pablo Amílcar, y es normal. Es una reacción que se da siempre que hay un buen competidor y que se le ve creciendo”, presumió.

En entrevista telefónica, García Guillén insistió: “no existe tal delito que se le quiere fincar”, y señaló que la defensa legal y jurídica ya se presentó ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), además de que los directivos de la revista ya respondieron también.

“Pero no se logrará, las medidas cautelares son eso, tal cual, y si hay algún delito o tiempos adelantados, seguramente se hará justicia al respecto, pero adelanto que jurídicamente es inviable lo que se está queriendo comprobar a fuerza, a revienta cincho (sic), y a como dé lugar en contra de Pablo Sandoval”, reiteró.

Incluso dijo que el exdelegado federal en Guerrero “saldrá liderando” en las encuestas que el Comité Ejecutivo Nacional realizará entre el 15 de noviembre y 15 de diciembre para definir al candidato a gobernador de Guerrero, para los comicios del 6 de junio del 2021.

Cabe mencionar que la denuncia contra Sandoval Ballesteros por la presunta campaña anticipada fue presentada por Sergio Montes Carrillo, ex representante de Morena ante el Consejo General del IEPC, y respaldada por el diputado federal de ese mismo partido, Rubén Cayetano García, y el secretario general con funciones de presidente del Comité Directivo Estatal, Marcial Rodríguez Saldaña.

Al respecto, García Guillén dijo que Montes Carrillo ni militante de Morena es. “Está expulsado del partido”. Rodríguez Saldaña, agregó, es un “presidente ilegitimo” de Morena en la entidad, y Cayetano García “brilla por su ausencia” y “busca reflectores” porque no los tiene desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

No obstante, llamó a “cerrar filas” a favor de Sandoval Ballesteros porque sostuvo que se ha consolidado y ha demostrado con coherencia, talante, valentía y capacidad. Resaltó que tiene “todas las credenciales para poder ser el próximo candidato en la elección 2021 por Morena”, y advirtió que “viene un embate muy duro desde afuera” y que por lo tanto deben ser “disciplinados y pugnar por la unidad y no entorpecer el crecimiento de los compañeros”.

“Yo insisto: invito a que nos avoquemos a un trabajo muy minucioso y con mucha pasión dentro de nuestro territorio, labor que nos fue mandatada durante 3 años, en el caso de los diputados federales, locales y presidentes municipales, y el en caso de que quienes no representan nada en el partido, más que generar cizaña y ruptura y estas acciones de odio, creo que, si no sumamos, no restemos, y si no vamos a aportar no estorbemos”.

Añadió que “la ruta es muy clara: transformar Guerrero y eso nos va a ocupar mucho tiempo y mucha dedicación a todos nuestros compañeros, que son muy nutridos, para lograr la cuarta transformación en Guerrero. Esa es la tarea y no estarnos distrayendo con esta grilla barata que el propio presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha criticado tanto”.

La diputada dijo que pensó que en cuanto se definiera al dirigente nacional de Morena, en este caso Mario Delgado Carrillo, comenzaría a permear la unidad a la que llamó, pero “veo que no; veo que se resisten a la unidad; pareciera que le están haciendo el caldo gordo (sic) a la oposición”. (www.agenciairza.com)