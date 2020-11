Llama Walton a defender la 4T de grupos muy poderosos anti AMLO

Chilpancingo Gro; a 21 de noviembre de 2020.- El ex senador de la república Luis Walton Aburto insistió en que la siembra de amapola y marihuana no sólo sean legalizadas para uso medicinal, sino que también sean industrializadas.

Ante 28 comisarios ejidales y municipales de Chilpancingo y del Valle del Ocotito, Walton Aburto subrayó que dichos cultivos “se deben legalizar” y también industrializar.

Les dijo: “sé que antes les pagaba a 30 mil el kilogramo de goma y ahora a 5 mil; ustedes lo deben saber, dicen que están pagando mejor ahora. Pero tenemos que ver todo eso. Hay 150 mil personas entre La Sierra y La Montaña que dependen por completo de ese ingreso”.

El expresidente municipal de Acapulco afirmó que llevar a cabo el proyecto de la Cuarta Transformación no es nada fácil, porque “hay grupos muy poderosos que están en contra del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador”, sin embargo subrayó que mantendrá firme la línea de defenderlo y ayudar primero a los que más lo necesitan.

Walton Aburto habló de la necesidad de industrializar al estado y educar a la niñez y la juventud para salir adelante.

“Estoy a favor de que siembren marihuana y amapola, porque no sólo sirve para la drogadicción, hay infinidad de derivados que ayudan a muchas personas, como por ejemplo la morfina y otros derivados. Ustedes saben que les estoy hablando con la verdad. Vamos a ver cómo ayudarles si nosotros llegamos a donde queremos, porque no me interesa quedar bien con nadie. Si logramos el proyecto del tren y el puerto de carga, eso daría empleo a miles de personas, pero será una vez que sea el candidato”, puntualizó en una reunión privada en la capital este viernes.

Añadió que el gobierno tiene que ver que dichos cultivos se legalicen, o que identifiquen los programas que deba llevar para ayudar a los sierreños.

“Estoy consciente de todo lo que hace falta y consciente de todo lo que la federación manda, pero las obras que planteo son un gran reto”, dijo respecto a su propuesta del tren y el puerto de carga.

Por la mañana desayunó con maestros y se reunió con vecinos de la colonia 20 de noviembre.