Llama Walton a cambiar la inercia de la corrupción

Aclara en Iguala que está de acuerdo con las mineras, pero no en que no paguen impuestos al estado; policías comunitarias deben están reguladas, dice en Teloloapan.

Teloloapan Gro; a 4 de octubre de 2020.- El exsenador Luis Walton Aburto llamó a cambiar la inercia de la corrupción, ya que señaló que esa práctica “no ha dejado nada bueno a Guerrero”.

De visita en la región Norte del estado, el también ex presidente municipal de Acapulco hizo un llamado a detener la corrupción.

Walton Aburto dijo que “el pueblo considera ratero a un político, porque entran siendo pobres y salen inmensamente millonarios por la corrupción, pero no todos somos iguales”.

En Iguala, calificó de buena la inversión que las empresas mineras han hecho en Guerrero; no obstante acotó que serán benéficas “siempre y cuando paguen impuestos en el estado”.

“Yo estoy de acuerdo con las mineras, totalmente de acuerdo. En lo único en lo que no estoy de acuerdo es que no paguen impuestos al estado”, precisó.

Walton Aburto estuvo acompañado por el también ex senador y ex alcalde de Iguala, Lázaro Mazón Alonso y el ex dirigente del SNTE en Guerrero, José Hilario Ruiz Estrada.

En Teloloapan, dijo que las policías comunitarias deben regularse de acuerdo con la ley.

“Esa situación debe estar adecuada a la Constitución general y a la Constitución del estado de Guerrero”, indicó.

Advirtió que la presencia de los grupos de autodefensa es una realidad en la entidad, pero deben estar regulados tanto por la Federación como por el estado.

“Hay que tratar, hasta donde permite la ley, y que se regule”, propuso.

También expuso que para atraer inversión, la seguridad debe estar garantizada.

En otro tema, dijo que está de acuerdo con la legalización de la siembra de amapola y el uso de la marihuana.

En las reuniones estuvieron la presidenta municipal de Pedro Ascencio de Alquisiras (Ixcapuzalco), Olivia Azucena López Rogel y el presidente municipal de General Canuto Neri (Acapetlahuaya), Isaac Celis Ríos.