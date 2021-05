Llama Evodio a la ciudadanía al voto útil por la alianza PRD/PRI

Las familias de Guerrero y Acapulco no pueden de ninguna manera permitir que llegue la improvisación a gobernar, dijo

Acapulco Gro; a 31 de mayo de 2021.- El coordinador estatal de la campaña a la gubernatura por la alianza PRD/PRI, Evodio Velázquez Aguirre, dijo que tras las adhesiones de morenistas, la candidata del PAN Irma Lilia Garzón Bernal y de otros partidos políticos que han fortalecido a la coalición, hoy es el momento de hacer un llamado a la ciudadanía para generar el voto útil.

Añadió que “estos días serán trascendentales para las familias de Guerrero y de Acapulco que hoy no pueden de ninguna manera permitir que llegue la improvisación a gobernar, no podemos permitir que lleguen las ocurrencias a gobernar Guerrero, no podemos permitir un retroceso cuando debiera darse continuidad a lo que se ha hecho bien”.

Velázquez Aguirre dijo que Guerrero debe ser gobernado por la seriedad y la experiencia de una alianza que sabe gobernar, construir acuerdos y respetar a la población. “Nosotros representamos en la alianza PRD/PRI la unidad de los guerrerenses, allá en Morena se llama a la desunión, a la confrontación, a la violencia política y social, incluso poniéndose el pie para poder tirarse ellos mismos, así qué le espera al pueblo de Guerrero”.

El exalcalde porteño recalcó que en la alianza “hay experiencia y el reto y compromiso de resolver problemas; allá la improvisación, la inexperiencia y eso es preocupante, por eso el llamado es al voto útil de todos aquellos indecisos, que están en otros partidos, que no desperdicien su voto para que ayuden a que de ninguna manera llegue el autoritarismo a gobernar Guerrero”.

Finalmente, puntualizó que en la alianza hay deterninación de que a Guerrero le vaya mejor, le vaya bien, “asumimos todos los retos y desafíos y llamemos a la unidad de los guerrerenses, es lo que propone Mario Moreno, propuestas serias, sobrias en todos los rubros, que han venido desarrollándose en todo el Estado de manera diversa y de acuerdo al desarrollo y cultura de cada zona”.

“Hoy pedirle a todos los que nos miran y escuchan que no desaprovechen y que no permitan que sigan gobernando actores que no han dado el resultado, como en Acapulco, que es un desastre hoy que gobierna Morena”.