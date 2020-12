Líderes de Morena, de otros partidos y de la sociedad se suman a Walton

“Gobernar Guerrero es un asunto serio”, advierten dirigentes y llaman a no condenar “a nuestras familias a seis años de improvisaciones y ocurrencias”.

Acapulco Gro; a 06 de diciembre de 2020.- Dirigentes de Morena, de otros partidos, y de la sociedad civil y de organizaciones como el SNTE, se adhirieron a las aspiraciones de Luis Walton Aburto para gobernador del estado por Morena, y en al menos cuatro ocasiones advirtieron que “gobernar Guerrero es un asunto serio”.

Subrayaron que “nuestro estado es un polvorín de problemas que requieren soluciones urgentes” y dijeron que por ello “no podemos condenar a nuestras familias a seis años de improvisaciones y ocurrencias”.

En conferencia de prensa expresaron su adhesión a las propuestas de Luis Walton el ex representante de Morena ante los organismos electorales, Sergio Montes Carrillo; el dirigente de Morena en Coyuca de Benítez, Everardo Solís; la líder sindical del SUSPEG y coordinadora del distrito federal 09 de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Perla Serrano García; y el delegado estatal de la Diversidad Sexual de Morena en el estado, Juan Carlos Plancarte.

Asimismo el dirigente estatal del Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE), Oscar Chávez Rendón; el dirigente estatal de Unidad Ciudadana Guerrerense, Julio Ortega Meza; la representante del ex secretario general del SNTE en Guerrero, José Hilario Ruiz Estrada, Leticia Maldonado; el diputado local de Movimiento Ciudadano, Arturo López Sugía; el ex diputado local Mario Ramos del Carmen; la dirigente indígena de Xochistlahuaca, Liduvina Mónico Martínez; la ex presidenta del grupo ACA, Aleida Alarcón; y la representante de la sociedad civil, Patricia Segovia; entre otros.

En la conferencia de prensa fue leído un pronunciamiento conjunto, en el que señalaron que “hemos tomado la decisión de fijar nuestra postura en favor de las aspiraciones del compañero Luis Walton Aburto, a quien queremos como candidato de Morena para gobernador de Guerrero”.

Los dirigentes se presentaron como “mujeres y hombres provenientes de distintas luchas del movimiento democrático, que hemos buscado un cambio y la transformación profunda de México y del estado”.

Agregaron que “la situación social y económica que vivimos, demanda de nosotros una definición política clara, sin medias tintas, y comprometida con nuestro futuro” e indicaron que “por eso, hemos decidido expresar nuestro respaldo a las propuestas que ha presentado el compañero Walton, quien es el único aspirante con un proyecto serio para Guerrero”.

Manifestaron que las propuestas de Walton, de “industrializar al estado, de traer el ferrocarril, y crear un puerto de carga, son grandes proyectos que pueden detonar el desarrollo que tanta falta nos hace”.

Sergio Montes Carrillo, ex representante de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, expresó que Luis Walton tiene la capacidad para dar gobernabilidad y gobernanza en Guerrero, y advirtió: “No queremos un gobernador cuentachistes, no queremos un gobernador de dudosa procedencia, queremos un gobernador capaz, serio, que cree fuentes de empleo”.

Por su parte, el diputado López Sugía llamó a los militantes de su partido a sumarse al proyecto de Walton y agregó que “esperaría que Morena no se equivoque de candidato”.