Legisladores de todo el país se suman a la lucha de Félix Salgado

Ciudad de México; a 12 de abril de 2021.- Legisladores federales y locales de Morena de todo el país se sumaron en respaldo a Félix Salgado Macedonio, para exigir que el Instituto Nacional Electoral (INE) le restituya la candidatura a gobernador de Guerrero.

La jornada de este lunes, decenas de legisladores se incorporaron al plantón que Salgado y cientos de ciudadanos instalaron en la sede del INE, entre ellos Gerardo Fernández Noroña, María Beatriz López Chávez, Martha Robles Ortiz, María Eugenia Hernández Pérez, Edith Marisol Mercado Torres, Carmen Medel Palma, César Agustín Hernández, Pável Meléndez Cruz, Ignacio Mier Velasco, Sergio Gutiérrez, Héctor Jiménez, Julieta Kristal Vences Valencia, María Solís Barrera, Graciela Sánchez Ortiz, Ovidio Salvador Peralta y María Guadalupe Aguilar Solache

Con ellos, también llegaron contingentes de diversos estados de la República para fortalecer el campamento.

El diputado federal Sergio Carlos Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, señaló que “nunca se había cancelado una candidatura por ocho publicaciones en Facebook”.

El legislador, quien lleva la defensa de Salgado ante el INE, indicó que el Consejo General se basó en ocho publicaciones de Facebook sin pautar y un supuesto gasto de 12 mil pesos para cancelar su registro como candidato.

“Nos quieren aplicar la pena máxima y no lo vamos a permitir”, sentenció Gutiérrez.

Afirmó que es “una desproporción, ilógico, ilegal e inadmisible” que con esos argumentos le quiten la candidatura a Salgado Macedonio.

Recordó que “en los casos Odebretch, Amigos de Fox y Pemex Gate nunca tuvieron la osadía de cancelar las candidaturas”.

Gutiérrez acusó al INE de “hacerle el trabajo sucio a la oposición”, porque los candidatos de Morena van arriba en las preferencias electorales.

El representante de Morena indicó que el Consejo General del INE sesionará este martes para dar trámite a la reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia que ordenó revisar nuevamente el caso.

“Vamos a dar el debate con los elementos, con la razón jurídica, con los hechos que están de nuestro lado, porque nunca a nadie se le puede aplicar una sanción que no tenga proporción con los hechos y lo único que dice el INE de ti es que hiciste ocho publicaciones en Facebook, sin pauta y eso no lo podemos aceptar, que nos quiten una candidatura con base en esos elementos”, se comprometió el diputado federal ante Salgado Macedonio.

También llamó a los simpatizantes de Morena a reforzar la exigencia de que se haga justicia.

El diputado federal César Agustín Hernández, del Estado de México, coincidió en que el pueblo “debe mostrar fortaleza” para obligar al INE a respetar la democracia.

Sandra Simey Olvera Bautista, diputada local de Hidalgo, afirmó que hoy se vive “una guerra electoral” en la que se está luchando para defender la Cuarta Transformación del país.

Félix Salgado Macedonio agradeció la solidaridad de sus compañeros legisladores; “ustedes saben que el INE está cometiendo una injusticia”, les dijo.

También denunció que fue víctima en los medios de comunicación de “una campaña tremendamente abusiva, grosera, una campaña de lodo, de descrédito (…), linchamiento político, mediático”.

Incluso cuestionó el alto costo que tuvo el llevar la guerra sucia hasta la prensa internacional, “hasta el New York Times para desacreditar a la Cuarta Transformación, a Morena” y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Salgado afirmó que la guerra en contra suya y de su familia fue tan fuerte, que “otros ya se hubieran suicidado”.

“Quisieron aplastarnos con la guerra sucia que nos hicieron, una guerra bestial, sin embargo, no pudieron, (en cambio) empezamos a subir puntos”, señaló el senador con licencia.

Aclaró que la lucha que hoy sostiene es por la democracia y se mantendrá por la vía pacífica.

El aspirante morenista anunció que el plantón que mantienen afuera del INE se retirará este martes por la tarde, tras conocer si la candidatura a gobernador le es devuelta o no.

“Conociendo el resolutivo nos vamos para Guerrero, no vamos a rayar, no vamos a bloquear, vamos a respetar, nosotros no venimos a eso, nosotros vamos por la vía jurídica, si resuelven en nuestra contra vamos a volver a impugnar esa resolución, tenemos mucho camino por delante, ya no soy el mismo de antes, los años te obligan a cambiar, mucha serenidad y mucha paciencia”, apuntó.