Lamentable que el Presidente utilice giras para promover a candidatos de Morena: Alberto Catalán

Chilpancingo Gro; a 26 de febrero de 2021.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que en próximos días, visitará: Guerrero, Michoacán y Colima; tres Estados donde, convenientemente, habrá elecciones para Gobernador el próximo 6 de junio.

Alberto Catalán Bastida, Diputado local y Presidente del PRD en Guerrero, expresó que estas visitas podrían ser consideradas como promoción electoral, al respecto dijo: “Creo que sería algo sumamente lamentable, que el Presidente López Obrador venga a Guerrero a levantarle la mano al abanderado de Morena a la gubernatura.

En días anteriores, Él mismo fue quién advirtió a los gobernadores no participar en los comicios electorales, por lo cual, se me hace una incongruencia absoluta que el mismo Presidente de la República no se mantenga al margen del proceso electoral.

Andrés Manuel, estará en Guerrero la próxima semana, visitará la Costa Grande de Guerrero y terminará su visitas en el puerto de Acapulco.