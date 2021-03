La crisis que atraviesa MORENA se gesta desde su interior: Alberto Catalán

El presidente estatal del PRD llama a la alcaldesa Adela Román "a ser más autocrítica", y dejar de buscar culpables donde no existen.

Copala Gro; a 11 de marzo de 2021.- Alberto Catalán Bastida dijo que la alcaldesa Adela Román, debería ser más autocrítica con su partido, y reconocer que el verdadero complot se he gestado entre sus liderazgos y hacia sus militantes, a la vez que dijo la crisis que atraviesa Morena “se gesta desde su interior.

El dirigente estatal del PRD en Guerrero se dirigió de esta manera a la alcaldesa Adela Román, con respecto a sus declaraciones donde refiere que “el PRD y el PRI están conspirando un complot en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena”.

“Al interior de Morena ni siquiera logran desarrollar un proceso interno de piso parejo, constantemente atropellan los derechos a la participación política de sus simpatizantes y militantes”; expresó.

Alberto Catalán, manifestó que desde el PRD se mantienen al margen del debate que sostienen los propios morenistas, no obstante, refirió que no van a permitir que, la presidenta municipal con licencia del puerto de Acapulco pretenda impulsar un control de daños culpándolos de una presunta conspiración, por lo que la invitó a que deje de buscar culpables donde no existen.

Catalán Bastida se encuentra recorriendo la Costa chica, junto a una representación de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD Guerrero, acompañando al candidato de la alianza PRD-PRI en su campaña rumbo a la gubernatura de Guerrero.