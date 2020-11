La alianza Morena, PVEM y PT fue una decisión cupular porque no se consultó a la militancia: Mariana García Guillén

Chilpancingo Gro; a 11 de noviembre de 2020.- La diputada Mariana García Guillén, de Morena, pronosticó que la alianza entre el PRI y el PRD será su “propia tumba” electoral, pero también criticó la de su partido con el Verde Ecologista de México, al denunciar que fue una decisión cupular porque no se consultó a la militancia.

“Lo del PRI y PRD no sorprende, ya era algo que se venía cohesionando. Ellos trabajan de manera conjunta, han hecho equipo y tienen acuerdos, lo vemos claramente de forma muy desnuda dentro del Congreso”, dijo.

Y fustigó: “Para mí, lo describo como la tumba directa de esos partidos que tenían muy poco qué aportar y ahora, sin duda alguna, se estarán enterrando ellos mismos porque no creo que la gente confíe en una alianza entre la izquierda y la derecha”.

En entrevista telefónica, García Guillén manifestó su sentir con la militancia del PRD, “que es muy fiel, que ha sido muy combativa y que ha estado en los tiempos más difíciles, pero que ahora les tocará el trago más amargo y digerir lo que será votar en una contienda por el partido al que se resistían, al que se negaban, con el que habían luchado durante tantos años”.

Respecto a la alianza entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México, así como el PT, aclaró que sin el ánimo de ser “ave de mal agüero (sic)”, debió haberse consultado a las bases.

“Las dirigencias nacionales deben tener el pulso, el tacto, el quehacer político para lograr conformar alianzas desde abajo con la gente, es lo más importante que debe tener, sostener y fortalecer Morena. No se nos consultó, se tomaron nuevamente esos malos vicios que se han venido heredando de todos los partidos políticos, de tomar decisiones cupulares”.

En ese sentido García Guillén aseguró que darán “la batalla” para impedir que ese acuerdo de alianza “no baje” al proceso electivo de ayuntamientos y de diputaciones locales, porque “no se trata solo del poder por el poder, sino de defender ideales, causas y trayectorias de los personajes que ahora se van a colar por la puerta de atrás a partir de estas plataformas del PVEM y PT, que juntos no suman ni un 3 por ciento que podrían aportar a Morena”.

“Yo no lo veo de manera optimista, creo que es bastante oportunista de estos dos partidos tan pequeños que no representan realmente nada, pero vamos a estar de manera disciplinada, tampoco vamos a lastimar ni amedrentar a nadie, no lo merece Guerrero y no lo necesita este momento histórico de la contienda electoral, y en esa disciplina veremos qué escenarios podemos ir pintando con la dirigencia nacional”, expuso. (www.agenciairza.com)