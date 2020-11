La alianza Morena-PT en cualquier momento se puede romper: Victoriano Wences

Chilpancingo Gro; a 25 de noviembre de 2020.- El comisionado nacional del Partido del Trabajo en Guerrero, Victoriano Wences Real, señaló este martes que los dirigentes de Morena pueden “romper” en cualquier momento la coalición que acordaron los comités nacionales para la elección de gobernador, si no están de acuerdo con su conformación y registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

“Nadie está a fuerza”, sintetizó en entrevista, tras los pronunciamientos de dirigentes y diputados locales morenistas, quienes han coincidido en que no necesitan al PT ni al Partido Verde Ecologista para ganar los comicios del 2021.

Aunque el Consejo General de IEPC validó el 20 de noviembre la alianza entre esos tres partidos para la elección de gobernador, Wences señaló que Morena puede desagregarse, y “si no hay acuerdo y si no hay consenso podemos ir solos”.

Precisó que el acuerdo nacional del PT fue respaldar a su “aliado natural” -Morena- en los 15 estados en que habrá elección de gobernador en 2021 por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, aclaró que tampoco es “a rajatabla” en el caso de Guerrero, donde los líderes y representantes populares morenistas han externado su desacuerdo.

“Sí hemos escuchado voces de diputadas y de diputados (de Morena), sienten pasos en la azotea porque los van a desplazar y porque hay compañeros (del PT) más competitivos en las zonas que ellos representan, porque no han hecho el trabajo al 100 por ciento”, expuso.

De acuerdo con Victoriano Wences Real, el 30 de noviembre vence el plazo para solicitar el registro de coalición para la elección de diputados locales ante el IEPC, y el 14 de diciembre para la de ayuntamientos.

“Tenemos la mejor oportunidad de ganar la gubernatura de Guerrero, no pueden echar en saco roto lo que representa el PT, (y) me refiero a la gente de Morena”, dijo Wences Real, quien rechazó la posibilidad de adherirse a la alianza entre el PRI y el PRD en caso de que la alianza con el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador se desintegre.

“Nosotros tenemos la capacidad de ir solos, tenemos estructura, compañeros competitivos en distritos, municipios y regiones; tenemos 120 mil afiliados y continuamos con esa campaña de filiación”, expuso.

Sobre el diferendo con los experredistas Beatriz Mojica Morga y Sebastián de la Rosa Peláez, quienes buscan crear agrupaciones políticas al interior del PT, Wences recalcó que en su partido existe solo una fuerza y estructura. “No hay corrientes”, atajó.

“Si vienen a sumar son bienvenidos, siempre y cuando vengan a construir; a destruir no vamos a permitirlo, lo he dejado bien claro”, indicó, y confirmó que Beatriz Mojica “se ha ido por la libre con el argumento de que ‘a mí me puso la dirección nacional’; (pero) yo tengo otros datos, no es así. Llegó queriendo ser la candidata, pero el líder nacional, Alberto Anaya, le dio la bienvenida al partido y nos dijo: ‘pónganse a trabajar’; no es candidata única, porque aún no hay candidatos ni precandidatos”, explicó.

De la nominación de la exdiputada local del PRD, Luisa Ayala Mondragón, como aspirante a la candidatura del PT, comentó que se trata de una propuesta del Comité Estatal, pero insistió en que oficialmente su partido no tiene ni siquiera precandidatos en este momento. (www.agenciairza.com)