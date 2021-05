Inversión y empleo, ofrece Evelyn Salgado a los guerrerenses

Chilpancingo Gro; a 17 de mayo de 2021.- La candidata a gobernadora por Morena, Evelyn Salgado Pineda, se comprometió a atraer inversiones estratégicas a Guerrero para generar industrias y empleos que detonen el desarrollo económico del estado.

Este lunes, Evelyn Salgado continuó con su gira de acercamiento ciudadano con una caminata y un mitin en El Ocotito, comunidad que se ubica en la zona rural de Chilpancingo.

Desde ahí, aseguró que encabezará un gobierno que esté “a la altura del pueblo”.

La abanderada morenista se comprometió a reactivar la fábrica de uniformes del Parque Industrial Guerrero.

Además, dijo que su gobierno atraerá a más inversionistas mediante estímulos fiscales. De esa manera, se generarán empleos, desarrollo económico y social.

“Vamos a garantizar el desarrollo urbano con equilibrio ambiental, vamos a entrarle al tema del agua, no seremos gobernantes de escritorio, seremos de territorio”, sentenció.

Asimismo, informó que entre sus prioridades se encuentra la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales de tipo biológico para el valle de Ocotito, que beneficiará a 12 mil personas.

Evelyn Salgado también abordó el tema de la inseguridad y la violencia; reconoció que este problema preocupa a las siete regiones del estado.

“Seré promotora de la paz y la tranquilidad, tenemos una tierra hermosa donde debe de haber inversiones y empleo”, sentenció.

Sostuvo que “no puede haber gobierno rico y pueblo pobre”; por ello, se comprometió a escuchar las necesidades de la gente y a trabajar de manera coordinada con el gobierno federal y los ayuntamientos, para llevar desarrollo y paz a los 81 municipios.

En su discurso, Salgado Pineda también se refirió a las versiones de la oposición que apuntan a la posible cancelación de su candidatura.

“Eso es producto del nerviosismo y del miedo que tienen mis adversarios, al ver que en todas las encuestas estamos arriba en las preferencias electorales, las cuales nos indican que vamos a ganar el 06 de junio”, sentenció.

Aseveró que la oposición tiene miedo porque se les terminarán los privilegios y ya no habrá más camionetas blindadas, derroche de recursos ni policías cuidando a funcionarios.

“Vamos arriba, hay nerviosismo, miedo y quieren ganar hasta por default, que yo no aparezca en la boleta y me tumben con la candidatura, así de grande es su miedo y yo sólo les digo que no nos vamos a dejar, aquí hay torita, no nos vamos a echar para atrás, tope hasta donde tope”, insistió.

Su triunfo, dijo, será con el respaldo y la dignidad de los ciudadanos, para “acabar con un régimen e iniciar un gobierno de esperanza encabezado por una mujer”.