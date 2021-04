Integrante de la Comisión Ejecutiva del PT se suma con Mario Moreno

Acapulco Gro; a 06 de abril 2021.- El dirigente de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT) en Guerrero y excoordinador municipal del mismo instituto político en Acapulco, Genaro Vázquez Flores se sumó a la campaña del candidato de la alianza PRI-PRD al gobierno de Guerrero Mario Moreno Arcos “para hacerlo ganar” en las elecciones del próximo seis de junio.

Durante el evento realizado en la cancha techada de la colonia Paso Limonero, donde acudieron mujeres y hombres de varias colonias populares del puerto, Vázquez Flores hizo el compromiso de sumar más cuadros políticos en favor de Mario Moreno de los municipios de Ometepec, Chilpancingo, Iguala, Tierra Colorada, Marquelia, Petatlán, Tecpan de Galeana, San Jerónimo y de Zihuatanejo a la campaña del aspirante de la alianza “Va por Guerrero” para que no desperdicien su voto.

En su mensaje, el exregidor, criticó a las dirigencias de los partidos políticos que se dicen de izquierda y que traicionaron los principios que enarbolan al poner en los cargos de representación popular a sus familiares dejando de lado a quienes tienen trabajo político, trayectoria y han estado en la lucha social desde hace muchos años.

“No es posible y no es válido que la supuesta izquierda estén esperando que caiga una diputación pluri para dársela a la esposa, no se puede y no se tolera que la regiduría salga uno y entra el otro, entra el hijo, la esposa, los sobrinos, es decir en la supuesta izquierda de Guerrero han encontrado un negocio que les ha redituado económicamente muy bien, muchos líderes se vuelven ricos con la candidaturas y otros se vuelven ricos dejando las candidaturas, reciben dinero y se hacen las víctimas diciendo que los quitaron del camino, pero no es cierto, eso es pactado”, señaló.

En el evento, donde estuvo presente la candidata a la diputación federal por el Noveno distrito de Acapulco, Rosaura Rodríguez Carrillo y el aspirante a la diputación local por el PRD en el distrito 5, Rogelio Hernández Cruz, entre otros cuadros de la alianza “Va por Guerrero” Genaro Vázquez dijo que los partidos de izquierda se han apartado de los principios de la lucha.

“Las izquierdas están echadas a perder, los líderes de los partidos que se asustaban de lo que tanto criticaba hoy se han convertido en lo peor de Guerrero, están vendiendo, están comprando, hay una subasta en esta temporada que solo ellos la saben aprovechar, y lo aprovechan muy bien. Por eso nos da vergüenza seguir en un partido donde se dicen de izquierda es por eso que hoy nos sumamos al proyecto de Mario Moreno Arcos”; dijo.

Adelantó que entre otros cuadros que se sumarán con Mario Moreno, están ex regidores de Tixtla por el PT y Daniel Campos Carballido, dirigente del partido socialista de Guerrero quien en próximos días.

Explicó que con la adhesión de él a la campana del PRI “inicio la reventadera” en el estado y que en próximos días van a ir abriéndole los ojos a más compañeros en todo el estado y confió que la dirigencia estatal del PT se quede solo con sus dirigentes.

Vázquez Flores dijo que además de él, se adhirieron las coordinaras de las colonias y líderes de transporte a la campaña a la gubernatura de Mario Moreno Arcos y dijo que en unas semanas otros compañeros más fijaran una postura

En su mensaje, Mario Moreno agradeció la suma de Genaro Vázquez y refrendó que impulsarán acciones necesarias para regresar los programas sociales que el gobierno federal desapareció para beneficiar a las mujeres con programas sociales y las estancias infantiles que les permitan desarrollarse en beneficio de sus familias.

Dijo que las mujeres emprendedoras contarán en su administración con lugares seguros para dejar a sus hijos y afirmó que cumplirá sus compromisos porque es un hombre de palabra.