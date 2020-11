Impulsaremos con fuerza la comercialización de productos de la zona Norte: Evodio Velázquez

Iguala Gro; a 29 de noviembre de 2020.- El precandidato de unidad del PRD Evodio Velázquez Aguirre visitó este fin de semana la ciudad de Iguala de la Independencia, donde se reunió con militantes perredistas y ciudadanos de la región Norte, ante quienes anunció que en caso de ser gobernador impulsará con fuerza las cadenas de comercialización de productos para detonar el desarrollo de esta zona.

Velázquez Aguirre recalcó que “hay que buscar ser competitivos con otros estados del país a través de otros estándares de producción, hay que invertir en la productividad terrestre, en conectividad, buscar mejores servicios de Internet, necesitamos buscar alianzas con las grandes empresas; qué van a encontrar en Evodio: al gestor número 1, porque tengo experiencia, porque sé cómo hacerlo y porque goberné el municipio más grande del Estado.”

El precandidato perredista precisó que “desde hace un año hemos caminado para hacer la propuesta del Plan que Evolucionará Guerrero, el cómo vamos a aprovechar hoy las grandes riquezas naturales; las minas que están en la zona Norte, que en mi gobierno revisaremos esas grandes concesiones que se entregaron a particulares extranjeros y que hoy tienes que revisar por la huelga de los mineros de Taxco, tenemos que revisar que no se saquee a Guerrero.”

Agregó que en dicho plan también se plasmará lo que necesita el Estado desde una perspectiva “de izquierda, del PRD, que va a abrazar a los movimientos sociales, a los sectores más vulnerables, que defenderá a la diversidad sexual y a todos los sectores que nos necesitan. Hay que hacer un gobierno que escuche, donde sociedad y gobierno saquen adelante a esta tierra.”

Sobre el trato que la Federación ha dado a Guerrero puntualizó que “el Gobierno de la República anuncia una cuarta transformación, pero si la cuarta transformación no pasa por Guerrero no es válida, y Guerrero no es de ninguna manera prioridad para el gobierno, Guerrero no tiene hoy cabida en sus grandes proyectos, por aquí no pasa el tren maya, no pasa Dos Bocas, no se está haciendo Santa Lucía, más lo que están haciendo es quitar programas sociales.”

Finalmente dijo que “el PRD tiene que demostrar la mejor propuesta, que tiene al mejor candidato, que recorre, que camina, que no se cansa y que hace que los sueños se conviertan en realidad en esta hermosa vocación de hacer política para la gente; no vamos a perder la candidatura, voy a ser el candidato de la alianza y el próximo gobernador de Guerrero con el apoyo de la gente.”

Al evento acudieron los exdiputados locales Marco Organiz y Oscar Díaz Bello; la secretaria general del PRD estatal Ivet Díaz Bahena; el exalcalde de Teloloapan Ignacio Valladares y dirigentes del sol azteca de los 16 municipios de la región, así como comisarios, dirigentes de organizaciones, simpatizantes y líderes sectoriales.