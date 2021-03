Impugnación y movilización, anuncia Félix Salgado ante cancelación de su candidatura

Petatlán Gro; a 25 de marzo de 2021.- Félix Salgado Macedonio anunció que impugnará la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirarle la candidatura a gobernador por Morena y convocó a los guerrerenses a movilizarse de manera pacífica para defender la voluntad popular.

Este jueves, la Comisión de Fiscalización del INE, emitió un dictamen en el que resolvió sancionar a Salgado Macedonio con la cancelación de su candidatura, bajo el argumento de que no entregó reportes y gastos de precampaña.

Por la tarde, el abanderado morenista encabezó un mitin en la Unidad Deportiva de Petatlán, donde fijó postura.

En primera instancia, informó que hasta ese momento no había sido notificado de manera oficial por el INE.

Sin embargo, se dijo preparado para enfrentar la resolución por la vía legal y la lucha social.

“Vamos a movilizarnos a la Ciudad de México pacíficamente, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para decirles que están queriendo cometer un atropello contra la democracia y la voluntad popular”, anunció Salgado.

Aseveró que no se trata de defender una candidatura, sino de luchar porque se respete la decisión de todo un pueblo.

“Que no le rasquen al toro, que no le rasquen, porque no nos vamos a dejar, vamos a la lucha legal, a la lucha jurídica, vamos a demostrar que no tiene razón el INE, vamos a la lucha legal y a la movilización popular”, advirtió Salgado Macedonio.

Después agregó: “Desde aquí le decimos al INE que no le tenemos miedo, que vamos a ganar la gubernatura (…), porque el que va arriba de todos los candidatos es este, les llevamos tres a uno”.

Recordó que hasta hace poco fue víctima de “una guerra sucia fuerte”, con el surgimiento de denuncias por abuso sexual que no pudieron demostrarse y, por ende, no procedieron.

Ante este triunfo, señaló que sus adversarios “vieron que por ahí no se pudo” y buscaron otra vía para quitarlo de la contienda

Por ello, en el INE decidieron “llevárselo en el manojo, en el montón (de candidatos) que no declararon gastos de precampaña”.

El senador con licencia subrayó que no puede declarar gastos de precampaña porque Morena nunca lo nombró precandidato.

Sus recorridos, dijo, fueron parte del trabajo de organización partidista como Coordinador Estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

“Ahora dicen que no informé de gastos de precampaña, pues Morena no registró precampañas en todo el país, no registró precandidaturas, entonces, todos los que quisimos participar nos anotamos para las encuestas, pero no hicimos precampaña”, expuso.

Por ese motivo, subrayó que se mantendrá en la lucha “por la vía legal y por la movilización pacífica”.

“Que le piensen cuatro veces, el pueblo de Guerrero no se va a dejar (…), son ustedes los que están decidiendo, estoy por ustedes, porque ustedes me pusieron aquí, como su candidato y por lo tanto vamos para adelante, este es un momento de luchar por la esperanza del pueblo de Guerrero y de México; no es nada más la gubernatura, se equivocan los reaccionarios, nosotros estamos luchando por la voluntad del pueblo”, expuso.

Incluso comparó esta batalla como una nueva “gesta histórica de la lucha de los conservadores y los liberales”.

“No vamos a permitir que se cometa un atropello”, sentenció Salgado.

Asimismo, anunció que apoyará la solicitud de juicio político contra los siete consejeros del INE “que se prestaron a este atropello”.