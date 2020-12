Haré un gobierno lleno de jóvenes; daré un viraje a la administración pública: Evodio

Chilpancingo Gro; a 21 de diciembre de 2020.- El abanderado del PRD rumbo a la gubernatura de Guerrero, Evodio Velázquez Aguirre, aseguró que en caso de ganar la elección del próximo año hará un gobierno “de mucha juventud, porque es tiempo de dar un viraje a la administración pública.”

En su mensaje, durante un evento en la Colonia del PRI en Chilpancingo, recalcó que en su gabinete habrá “muchos jóvenes que van a participar y gente con experiencia. Vamos a evolucionar con cambios, con una juventud pujante empezando por el gobernador de Guerrero.”

El precandidato perredista señaló que los jóvenes cuando salen de la universidad no tienen oportunidad, “después de quemarse las pestañas 20 años en la escuela van a pedir trabajo y les dicen que no tienen experiencia, por eso el gobernador de Guerrero, si ustedes me ayudan, se compromete a hacer un decreto y generar la Ley del Primer Empleo.”

Dijo que “a todas las empresas de carácter privado y público en Guerrero el gobernador les va a exigir por ley que contraten a los jóvenes con su primer empleo, por un año, para que el joven tenga trabajo, se capacite y tenga un trabajo digno. Vamos a garantizarles el acceso a las oportunidades laborales.”

Acto seguido el exalcalde porteño expuso su plan de gobierno, explicando cada uno de los programas que pondrá en marcha como el de Campo al 100, entrega de uniformes gratuitos y útiles escolares, recuperar próspera y regresar el programa de 68 y más a 65 años, así como un programa ambicioso de alfabetización.

Por la mañana Velázquez Aguirre recorrió los mercados de San Francisco y de la Colonia del PRI, donde habló con los locatarios sobre las necesidades más apremiantes derivadas de la pandemia por Covid19. Ahí puntualizó que la federación debe atender estos temas y no dedicarse a dividir al país o a quitar diversos programas sociales.

A la gira de trabajo lo acompañó el diputado local perredista Servando de Jesús Salgado; el presidente del PRD en Chilpancingo, Francisco Vergara y los líderes perredistas Fernando Calixto, Eleazar Sierra Oropeza, Pánfilo Sánchez y Marco Organiz.