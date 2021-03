Guerrero no merece actos de inestabilidad: Irma Ferrusca

Quien no esté de acuerdo con las decisiones del INE puede recurrir a los tribunales electorales, dice la vocera de la campaña de Mario Moreno.

Chilpancingo Gro; a 29 de marzo del 2021.- Irma Ferrusca Muñiz, vocera de la campaña del candidato a gobernador de la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, señaló que Guerrero no merece más daño, ni actos de inestabilidad por asuntos de carácter político.

Advirtió la preocupación de la estructura de la campaña, pero también de la sociedad civil, respecto a las “fuertes amenazas de que, si no soy el que está en la boleta, entonces vamos a boicotear las elecciones”.

Lo más lamentable, añadió, es que realicen “plantones y boicoteos” en carreteras y espacios turísticos justo en este periodo vacacional de Semana Santa, que es una oportunidad para que el comercio y los microempresarios que han sufrido los efectos de la pandemia del Covid-19, se recuperen, “esta circunstancia le pega a la democracia, a las y los acapulqueños y al turista que viene buscando un espacio para relajarse”.

Cabe recordar que el abanderado de Morena, Félix Salgado Macedonio, advirtió que no habrá elección el próximo 6 de junio, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) dejó sin efecto su candidatura por no presentar su informe de gastos de precampaña.

Al respecto Ferrusca reprobó: “resulta que nos encontramos con quien dice: ‘la democracia pasa por mí, yo soy la democracia, si no estoy en la boleta, entonces no hay elecciones’. Ya no estamos en la política del manotazo, del plantón; ahora es la cultura de la democracia y de la transparencia”.

Opinó también que el abanderado morenista debe recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a impugnar la sanción que estableció el INE, sin afectar a la población, pues quienes aspiran a gobernar un estado, consideró, son los primeros en que deben acatar y hacer valer las leyes: “las leyes, la democracia y las mujeres se respetan”.

Precisó además que la sanción no tuvo dedicatoria específica, pues fueron varios los aspirantes sancionados por incumplir con la entrega de su informe de precampaña, por lo que sugirió que las manifestaciones y plantones los realicen ante los dirigentes de su partido, porque sabían cuáles eran los requisitos sobre el gasto de precampaña.

“La sanción no se sacó de la manga de nadie, las sesiones del INE son públicas y accede cualquier ciudadano. Cada consejero argumentó y dio fundamentación y la ley es muy clara; ésta es la irregularidad y ésta es la sanción”, abundó.

La vocera del candidato Mario Moreno exigió que no se le haga más daño a la ciudadanía con actos de inestabilidad política, pues bastante han sufrido ya por la pandemia del Covid-19.

“Por favor no más daño a la ciudadana que ya han vivido en sus familias, en su salud, en su economía y por estabilidad emocional, no más daño. El estado merece estabilidad, crecimiento y quien pretenda gobernar debe ser el primero en garantizar estabilidad”, insistió.