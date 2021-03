Félix Salgado nunca fue confirmado como precandidato de Morena ante el IEPC, informa el instituto

Chilpancingo Gro; a 29 de marzo de 2021.- La Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) confirmó que Morena no registró a Félix Salgado Macedonio y a ningún otro aspirante como precandidatos a la gubernatura de Guerrero.

La noche del jueves, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) canceló la candidatura de Salgado Macedonio, bajo el argumento de que no presentó el informe de ingresos y gastos de precampaña.

La tarde del viernes 26 de marzo, el abanderado de Morena informó que impugnaría esa decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues señaló que nunca fue precandidato y, por ende, no hizo precampaña.

“Morena nunca me eligió precandidato y si el INE tiene un documento donde Morena oficialmente me haya elegido precandidato, entonces me retiro, pero el INE no tiene ningún documento”, sentenció Salgado desde un mitin realizado en Coyuca de Benítez, el último que encabezó antes de suspender su gira proselitista.

El sábado 27 de marzo, el representante de Morena ante el IEPC, Carlos Alberto Villalpando Milián, solicitó al órgano electoral la información sobre precandidaturas a la gubernatura de Guerrero, mediante oficio 052/Rmorena/IEPC/2021.

Mediante oficio número 0884/2021, la Secretaría Ejecutiva del IEPC confirmó que no existe antecedente de que Salgado Macedonio, o algún otro aspirante, hayan sido confirmados como precandidatos de Morena a gobernador.

“De una búsqueda realizada en los archivos que obran en este órgano electoral, de manera particular en lo relacionado a los procesos internos de selección de candidaturas del partido Morena, no obra información alguna en la cual conste que el partido que representa haya comunicado a este instituto electoral los datos de personas a quienes haya registrado u otorgado la calidad de precandidaturas para el cargo de gubernatura del estado”, se indica textualmente en un documento firmado por el secretario ejecutivo del IEPC, Pedro Pablo Martínez Cruz.

Asimismo, se precisó que el registro de aspirantes se realiza al interior de los procesos internos de selección de los partidos políticos; posteriormente se comunica al IEPC la relación de las personas a quienes hayan otorgado la calidad de precandidatos, según dispone el artículo 261 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.