Félix Salgado Macedonio encabezará la Cuarta Transformación en Guerrero

Ciudad de México; a 30 de diciembre de 2020.- Félix Salgado Macedonio fue elegido por los guerrerenses para abanderar a Morena en la contienda por la gubernatura; el precandidato se comprometió a aterrizar la Cuarta Transformación en la entidad.

La tarde de este miércoles, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, ofreció una conferencia de prensa en la sede nacional del partido, donde presentó a los ganadores de las encuestas en los estados de Guerrero, Michoacán y Sinaloa.

“Hoy tenemos un ejercicio más, donde demostramos que Morena es un instrumento de lucha del pueblo de México, que en Morena la gente decide”, expresó el dirigente partidista.

Detalló que en Guerrero se inscribieron 18 aspirantes, mujeres y hombres, quienes fueron medidos en dos encuestas para definir al candidato a la gubernatura.

“Llegamos al resultado de que el mejor posicionado es el senador Félix Salgado Macedonio”, informó.

En su participación, Salgado Macedonio agradeció la confianza que los ciudadanos depositaron en él para “enarbolar los postulados de Morena en Guerrero que son: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

Desde la sede nacional de Morena, se comprometió a continuar con la política del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Guerrero es un estado ancestralmente lastimado por la pobreza, la marginación y tantas cosas que lo han lacerado, por eso es necesaria la llegada de la Cuarta Transformación y es el compromiso que tenemos con el pueblo de Guerrero”, expuso.

Por ello, dijo que como abanderado de Morena realizará “un trabajo de piso, a ras de suelo, casa por casa, como se debe, sin derroches de recursos porque eso le lastima a la gente”.

Salgado Macedonio también expresó su reconocimiento “a las mujeres insurgentes, valientes de Guerrero y los jóvenes, que son el motor para lograr la Cuarta Transformación”.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, explicó que los precandidatos que fueron presentados este miércoles tendrán la tarea de encabezar y defender el proyecto de la Cuarta Transformación en sus estados.

Indicó que su actividad inmediata será la conformación de los Comités de Protagonistas del Cambio Verdadero.

“Irán a organizar a la gente, porque el pueblo organizado es la fuerza de Morena”, sentenció.

Asimismo, tendrán la tarea de formar los comités de defensa y promoción del voto para ganar las elecciones de 2021 y garantizar la continuidad de la Cuarta Transformación.

Delgado Carrillo señaló que “el bloque de derecha, el bloque conservador”, ya presentó sus alianzas porque busca “mantener los privilegios y que regrese el régimen de corrupción”.

“La batalla va a ser entre conservadores y transformadores y nosotros vamos a ganar”, sentenció.