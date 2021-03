Ex sindico de Morena se suma con Mario Moreno

*”No podemos apoyar una candidatura manchada por el abuso y la violencia sexual”, dice Javier Solorio al asegurar que Morena traicionó sus principios de no mentir y no robar.

Acapulco Gro; a 28 de marzo del 2021.- El candidato a la gubernatura de Guerrero por la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, recibió la adhesión del ex precandidato a la presidencia municipal de Acapulco de Morena y ex síndico del ayuntamiento, Javier Solorio Almazán.

Durante un encuentro con habitantes de barrios históricos, el abanderado de la coalición “Va por Guerrero”, agradeció el respaldo del también médico cirujano quién en su mensaje aclaró “no podemos apoyar una candidatura manchada por el abuso y la violencia sexual”.

Moreno Arcos, se comprometió en los barrios históricos de Acapulco a buscar de aliado al presidente de México Andrés Manuel López Obrador para trabajar juntos e incansablemente para lograr una gran transformación de la ciudad y de Guerrero, luego de recibir el apostolado que le entregó el ex precandidato a la alcaldía de Morena.

“Jamás Mario Moreno se va a pelear con el presidente. No lo haré jamás. Yo quiero al presidente de aliado de Guerrero, porque Guerrero necesita de la mano amiga del presidente de la República, tenemos todavía muchas carencias y necesidades que necesitamos resolver y solventar, y la única forma es que tengamos de aliado al presidente e impulsemos juntos esa gran transformación que Acapulco necesita y que por supuesto, a Guerrero le urge”, aseguró.

Antes de la intervención de Mario Moreno, el ex precandidato de Morena, Javier Solorio, dijo que están con Mario Moreno “porque aquí se apoya a las mujeres”, y pidió que no se les de un voto a los que traicionaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y porque los burócratas de Morena le dieron la espalda y traicionaron al ejecutivo federal.

“En el proyecto de nuestro amigo Mario Moreno no hay toros, no hay vacas, no hay marranos, no hay cerdos, ni mucho menos zorrillos. Aquí con nuestro amigo Mario Moreno, hay seres humanos”, aseguró.

El ex síndico sostuvo que en Morena “no validan los contubernios y falta de empatía con las mujeres” y porque “allá (en Morena) despreciaron los principios de no mentir y no robar”, “estoy aquí porque antes de cualquier asunto político, soy un médico y soy humanista”, dijo.

Insistió que su respaldo a Mario Moreno es porque “no podemos apoyar una candidatura manchada por el abuso y la violencia sexual, y creo que en Guerrero ninguna mujer podría apoyar una candidatura así”.

Llamo una pandilla de “sinvergüenzas” a los que se apoderaron del partido Morena para destruir la honestidad y señaló que tampoco está de acuerdo con la manipulación de un grupo de vivales que destruyeron la verdad y la justicia.

En su mensaje aclaró que “tampoco vamos a apoyar a quien confesó su corrupción desde la más alta tribuna” en alusión a la virtual candidata a la presidencia municipal de Morena Abelina López Rodríguez y adelantó que apoyará a Ricardo Taja Ramírez.

La suma del médico Javier Solorio, fue atestiguada por el coordinador de la fracción del PRI en la cámara de diputados, René Juárez Cisneros, el líder del tricolor en la entidad, Héctor Apreza Patrón, así como el precandidato a la alcaldía Ricardo Taja Ramírez, así como la priista Rosaura Rodríguez y la perredista Sheyla Soto, coordinadoras en la campaña de Mario Moreno Arcos en el puerto de Acapulco.