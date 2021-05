Evelyn es garantía de paz y desarrollo, afirma Félix Salgado

Ciudad Altamirano Gro; a 09 de mayo de 2021.- La candidata de Morena a la gubernatura de Gierrero, Evelyn Salgado Pineda, es garantía de paz, desarrollo económico y cambio verdadero, afirmó el senador con licencia Félix Salgado Macedonio.

El legislador acompañó este domingo a Evelyn Salgado en un mitin en Ciudad Altamirano.

En su intervención, aseveró que para los gobiernos de Morena es fundamental atacar la violencia y la inseguridad.

Particularmente señaló que en la sierra y la región Tierra Caliente se han recrudecido estos problemas.

Por ello, el también coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación dijo que en Morena existe el compromiso de “apoyar a la sierra y a la Tierra Caliente con presupuesto para que haya paz y haya desarrollo, porque la paz se construye trabajando”.

“Si hay empleo, si hay trabajo, nadie está pensando en la violencia (…); la gente quiere paz, quiere desarrollo, no más violencia, no más muertos, no más enfrentamientos, eso no queremos, queremos paz y queremos desarrollo”, sentenció.

Aseveró que con Evelyn Salgado Pineda “habrá un gobierno humano, justo, generoso”.

A los opositores que se han empeñado en descalificar a la candidata de Morena, les dijo que de su parte no habrá “confrontaciones ni peleas”.

“Trabajamos, no hay tiempo para el pleito, no hay que pelear con nadie, hay que estar en paz; como dice Andrés Manuel López Obrador, amor y paz, abrazos no balazos”, expresó.

Salgado Macedonio adelantó que, cuando termine el proceso electoral, regresará al Senado de la República a gestionar mayores recursos para Guerrero, principalmente para el sector agrícola.

También señaló que el gobierno de Morena que encabezará Evelyn Salgado tiene entre sus objetivos consolidar a la sierra como la octava región, para que tenga sus propios municipios, “con autoridad, independencia y presupuesto”.