¡Estamos listos!

Libramos con éxito una primera etapa en la que el PRD, mediante consulta a los guerrerenses y a través de una encuesta, cerró filas y me respaldó como el aspirante único a la candidatura para Gobernador de Guerrero. Hoy vamos a la lucha por encabezar la alianza que se acaba de anunciar y habremos de hacerlo con mucho ánimo, con fuerza, con pasión, con trabajo y con mucha entrega; conscientes de que estas son las mejores armas para ganar la confianza de mis paisanos.

Entiendo que vivimos momentos de incertidumbre social, económica y política, pero de algo estoy también seguro de que, sumando fuerzas, voluntades y esperanzas, somos capaces los guerrerenses de reorientar nuestro futuro. Hemos comprendido que juntos somos más fuertes que distantes y que nuestro Estado requiere tiempo de unidad y reconciliación. Hoy es momento de transitar y evolucionar al ritmo que las sociedades exigen.

Es cierto que cada partido político puede tener una narrativa distinta del origen de nuestros rezagos y de los nuevos desafíos que enfrentamos, pero básicamente todos coincidimos en que seguimos estando ante la peor crisis de salud en más de un siglo provocada por la pandemia del COVID19. Esta tragedia ha traído consigo una severa crisis económica, expresada también en la pérdida de empleos formales e informales, enrareciendo (o irritando) aún más el ánimo social.

Los actuales y futuros retos nos exigen esfuerzos conjuntos para que sean esperanzadores, como las alianzas de avanzada con aquellos con los que coincidamos en un plan de gobierno común. Hoy nos quitamos prejuicios, eliminamos distancias y construimos puentes para caminar con decisión hacia un rumbo de inclusión y bienestar.

Para ello vamos a empeñarnos en sumar, en la más amplia de las alianzas, a las fuerzas democráticas y progresistas de Guerrero que estén dispuestas a avanzar en un programa de desarrollo coincidente. Guerrero necesita que encontremos en cada fuerza política lo que nos une, dejando pendiente lo que nos divide.

El objetivo irrestricto es construir una gran alianza con la ciudadanía, establecida en la creación de agendas y causas que permitan pensar en un gobierno capaz, de visión a largo plazo y con la solidez suficiente para mejorar la calidad de vida de toda la entidad.

Nadie debe ver a sus adversarios como los enemigos a vencer, sino como guerrerenses con los cuales se pueden construir acuerdos por el bien del Estado. Sabemos que hoy el camino es hacia adelante y en unidad para construir el Guerrero que todos merecemos.

Por eso, al entregar al IEPC nuestra documentación para crear coalición con otras opciones políticas, como el Partido Revolucionario Institucional, estamos fortaleciendo la inclusión y la pluralidad entre quienes hoy no ven reflejadas ni representadas las aspiraciones reales y añejas de los guerrerenses. Hoy existe un compromiso mayor que los objetivos de partido y eso lo tenemos claro; es generar y ofrecer la oportunidad de empleo, seguridad y un mejor vivir.

Aquí y donde quiera no es válido veto alguno al derecho de sumar esfuerzos con otros, tampoco es válido el dogma de unirse sólo con quien sea de la misma estirpe. Al proponernos ir en coalición parcial o total, o en candidatura común, estamos proponiendo y confirmando que los intereses y una mejor vida para los guerrerenses son la finalidad del proyecto del Partido de la Revolución Democrática.

Hoy no se trata de participar de acuerdo con la conveniencia de los adversarios; y si no les parece nuestra coalición es porque la ven competitiva y con grandes posibilidades de éxito. Solo no se llega lejos, pero en alianza se fortalece la posibilidad, la esperanza de agilizar los cambios que se anhelan en nuestra entidad.

El PRD pertenece a la histórica y revolucionaria participación de los movimientos sociales para la transformación de las condiciones de vida de los marginados, de los más vulnerables. El PRD representa a los sectores que jamás claudican en las luchas por la democracia y por las reivindicaciones sociales.

¡Como siempre, el proyecto del PRD sigue en pie y junto a las clases más necesitadas!

¡Sí, aquí estamos, no claudicando, ni siquiera declinando, sólo haciendo una alianza de avanzada transitoria para el bien de Guerrero!

¡Aquí estamos confirmando que nuestro partido es constructivo, porque siempre construimos para mejorar a Guerrero!

¡Que así sea!

Atte. Evodio Velázquez Aguirre