Erik Catalán, garantía de triunfo en Iguala: Alejandro Carabias

Iguala Gro, a 01 de abril del 2021.- Este día, se dio la adhesión de Erik Catalán Rendón, a las filas del Partido Verde en Guerrero.

Teniendo como testigo de honor a la dirigente nacional, Karen Castrejón, el dirigente estatal del Verde, Alejandro Carabias, dijo que Erik Catalán, es una persona con calidad moral, trabajo político y con gran simpatía ante sus paisanos en Iguala.

“Erik Catalán tendrá toda la confianza de la dirigencia estatal y nacional para consolidar un proyecto de largo plazo, que tenga continuidad y crecimiento” afirmó.

Carabias Icaza, resaltó que en el Verde no se meterán “cuñas”, además de que “en el partido Verde no hay grupos, no hay corrientes; el partido Verde es una sola gran familia y este día le damos la bienvenida a Erik Catalán a esta gran familia Verde de Guerrero”.

En su intervención, la dirigente nacional del Verde, Karen Castrejón, dijo estar convencida que Erik Catalán, trabajará con el ímpetu y los principios que caracterizan al partido verde.

“Esta adhesión se da en un momento muy importante para el Partido Verde en el estado de Guerrero, ya que el partido se está fortaleciendo más que nunca, gracias a los trabajos realizados por la dirigencia que encabeza Alejandro Carabias y el Delegado Nacional, Marco de la Mora.

Por su parte, Erik Catalán dijo que su adhesión al Verde es por el gran compromiso que el partido tiene con la ciudadanía, ya que en el Verde “no hay corrientes políticas, no hay dedazos y no hay imposiciones”.

“Me comprometo a poner todo mi esfuerzo, mis ganas y corazón para que en Iguala se consolide un cambio, trabajar en favor de la ciudadanía, que es lo que todos quieren” enfatizó.

Catalán, puntualizó que este día da un paso muy firme al unirse a las filas del partido Verde. “Me he encontrado con amigos que no me van a fallar y por supuesto yo no les voy a fallar”, dijo.