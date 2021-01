Encuesta rebasa pacto de 18 aspirantes, se necesita legitimidad para el movimiento político-social de Morena: Ríos Saucedo

Cuajiniculapa Gro., 06 de enero de 2021.- El presidente del Consejo Estatal de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo reiteró la importancia de que sean despejadas las dudas de la encuesta aplicada para elegir al coordinador Estatal por la Defensa de la 4T en Guerrero, tema que rebasa el pacto firmado por los 18 aspirantes y buscar dar reconocimiento y legitimidad en el movimiento social.

Entrevistado en Cuajinicuilapa, el también diputado local dijo que es muy importante conocer los resultados, metodología, fechas de aplicación del sondeo y características tomadas en cuenta, basados en la convocatoria publicada que claramente destacaba no solo se mediría la popularidad o conocimiento, sino otros atributos que representa la 4T y la defensa de la misma.

“Tenemos que ser muy firmes, porque queremos evitar que Morena se vaya a desviar del camino que por años hemos construido, un camino que tiene que ver con que las cosas sean transparentes, claras, donde la militancia de Morena no se quede con dudas, de que no hay incertidumbre en torno a la toma de decisiones” afirmó

Recordó que existen algunas inconsistencias, ya que un día antes de que fuera dado a conocer el resultado que colocó al senador Félix Salgado Macedonio como posible próximo abanderado de morena, el propio presidente del partido, Mario Delgado Carrillo, les informó a un comité de diputados, alcaldes, síndicos y regidores que visitaron la sede en Ciudad de México, que aún no se realizaba dicho sondeo.

Concluyó que algunas valoraciones que se publicaron en la convocatoria no fueron tomadas en cuenta, como el tema de revisar las solicitudes, valorar y calificar a los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, entre otros.

Así como no fueron notificados todos los aspirantes de la designación de manera escrita como estaba anunciado de manera oficial. Además de que el propio Consejo Nacional no ha ratificado dicha determinación.

Precisar qué fue enfático en reiterar que es importante la certidumbre de la encuesta para evitar continuar con más polarización y dar certeza al movimiento social.

“No estamos conformes con el ejercicio que se tomó porque no hay transparencia en la encuesta, insisto, no es un procedimiento nuevo, ahora quieren hacernos creer que lo decimos porque estamos enojados… Primero no tiene nada que ver con una postura reciente, sino desde antes, mucho antes que se nombrará al presidente de MORENA y se conocieran los candidatos” refirió.