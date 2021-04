En el PRI-PRD seguimos construyendo la victoria, señaló Mario Moreno Arcos

Yo no he cometido ninguna irregularidad, por eso andamos en campaña, comentó.

*Aquellos que traigan bajo el brazo acusaciones, irregularidades, que se preocupen, señala

*No nos desgastamos en campañas de desprestigio, dijo Ricardo Astudillo

Acapulco Gro; a 16 abril 2021.- “Seguimos construyendo la victoria”, dijo airoso Mario Moreno Arcos, el abanderado de la alianza Va Por Guerrero, entrevistado al término de un evento en El Quemado, aquí en el puerto, cuestionado sobre la campaña.

Agradecido de recorrer cada día los distintos pueblos y comunidades del estado, el candidato de la alianza PRI-PRD sostuvo que su proyecto “Así Gana Guerrero”, cada día se fortalece más, rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio porque “Hoy a los guerrerenses no les preocupa si hay alguien o no en la boleta, lo que les preocupa es como se resuelven los problemas en Guerrero”.

Durante su visita a la comunidad de la Estación, en la laguna del Quemado, el aspirante a la gubernatura aseguró que su campaña es una campaña legítima, pues se ha dado puntual atención a lo que marca la Ley en materia electoral, sin haberle señalado alguna objeción.

“No es un tema mío, yo no he cometido ninguna irregularidad por eso ando en campaña, sin problemas, aquellos que traigan bajo el brazo acusaciones, irregularidades que hayan cometido que se preocupen, por eso no los dejan pasar, pero no por mí, o por algo que yo esté haciendo o deje de hacer” puntualizó.

En este mismo sentido dijo que está enfocado en su proyecto rumbo a la gubernatura del estado, pues “no está preocupado por quién está en la boleta” y reiteró lo que ha dicho desde hace un par de días, que no es el tema si está o no en la boleta equis personaje.

“Ese es tema de él, es producto de irregularidades que ha cometido, una tras otra, de acusaciones serias que tiene, no es un tema de Mario Moreno”.

En su visita a la comunidad de La Estación lo acompañó también el candidato a diputado local por el distrito 07 Ricardo Astudillo Calvo, Jaime Luis Colón García, candidato a diputado federal por el distrito 09, el diputado local Misraim Olea, César Landín Pineda, así como líderes de estos pueblos visitados.

Ricardo Astudillo Calvo, dijo que “la gente se compromete con quién le cumple”, por eso las muestras de apoyo que han recibido en campaña al lado de Moreno Arcos y aseguró que los candidatos de la alianza siguen caminando y no se distraen con lo que pasa a otros.

“Nosotros no nos estamos desgastando en estar haciendo campañas de desprestigio, aquí hay puras propuestas, puras propuestas de nuestro candidato Mario Moreno Arcos” enfatizó.

Ante los campesinos, ganaderos y pescadores del Quemado, en el puerto de Acapulco, Moreno Arcos también se comprometió a impulsar el saneamiento de la Laguna de Tres Palos, así como apoyos para los productores del campo y garantizar el regreso de los programas sociales.