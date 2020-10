En 2021 la moneda está en el aire: Carlos Reyes Torres

Chilpancingo Gro; a 19 de octubre de 2020.- En 2021 la moneda está en el aire, ganará el partido que tome las mejores decisiones, el que consulte a la población, sea respetuoso, busque la unidad y tenga la mejor propuesta, consideró Carlos Reyes Torres.

El dirigente de Alternativa Democrática Guerrerense, en entrevista de radio en la capital, cuestionado sobre los recientes resultados electorales en Hidalgo y Coahuila, señaló que en los procesos electorales “la gente sabe tomar decisiones, evaluar a sus gobiernos y nunca da un cheque en blanco”.

Dijo que hay aspirantes a la gubernatura que “no tienen el conocimiento del estado, ni del comportamiento de la sociedad, y tienen la confusión de que ‘porque se gana ya se va a seguir ganando’, pero nunca ha sido así, y nunca será así”.

Advirtió que, quien gane una elección no va a volver a ganarla si no toma las mejores decisiones y no cumplen los compromisos contraídos. Puso el ejemplo de Guerrero en las décadas recientes, recordó que en todos los municipios ha habido alternancia y en el gobierno del estado ha habido alternancia

Opinó que otros factores que incidirá en la elección serán los liderazgos locales y la confianza que les tenga la gente.

En otro orden de ideas, reconoció que la gran mayoría de mexicanos deseaban que gobernara Andrés Manuel López Obrador, “yo le estuve ayudando en el territorio estatal, pero me queda claro que muchos no han entendido para qué se estaba luchando”, dijo.

Señaló que en Morena existe un pleito permanente ocasionado por la lucha por el poder y los espacios y no existe un compromiso con la población.

“El Presidente hace un gran esfuerzo, con errores y aciertos como todo ser humano, pero creo que la mayoría de sus funcionarios no están caminando en ese sentido”, refirió.

El exdiputado local opinó que “los gobernadores de Morena están dejando mucho qué desear, en los propios gobiernos municipales no se ve la diferencia, no se ve el cambio, en muchos de los casos están peor que gobiernos anteriores”.

Carlos Reyes reiteró que en este proceso electoral los partidos ganadores serán aquellos que postulen los mejores candidatos, presenten las mejores propuestas, y entiendan que este proceso “no se trata de pleitos y conflictos estériles, sino de propuestas de solución a los problemas que tenemos en Guerrero”.

Por último, recordó que la mayoría de los presidentes municipales en Guerrero son perredistas y tiene una estructura y una militancia comprometida con el partido y con la gente.