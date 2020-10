En 2015, fuí candidato de Morena cuando nadie quería tomar ese desafío: Pablo Amílcar Sandoval.

Acapulco Gro; a 08 de octubre del 2020.- Al recordar que en 2015, fue candidato de Morena por la gubernatura cuando nadie quería tomar el desafío y todos rehuyeron, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros reiteró que continuará en la ruta de ser congruente en sus principios y siempre estar del lado de la transformación desde donde le toque trabajar.

En entrevista, el diputado local con licencia dejó en claro que Morena es un movimiento y una lucha de la gente que va más allá de los partidos, por eso, afirmó que su visión es clara de caminar por establecer la transformación en Guerrero.

“Nadie quería tomar ese desafío – ser candidato de Morena en 2018 – prácticamente todo mundo rehuyó a esa responsabilidad, tomamos el desafío, sabíamos entonces que era una situación muy difícil, pero con todo el ahínco, con toda la determinación le entramos a esa coyuntura y bueno se logró el objetivo refrendar el registro del Partido y diferenciarnos de manera total del resto de los otros institutos” expresó.

Pablo Amílcar Sandoval, dijo que tras su candidatura en 2015, fue designado democráticamente como presidente de su partido, donde le tocó organizar el trabajo territorial rumbo a la elección más importante presidencial.

-¿Muchos dicen que morena no tiene estructura?, afirmó el reportero.

“Se decía eso, pero demostramos que estuvimos en cada una de las casillas en Guerrero, y tuvimos representación en todas, y recuperamos las actas y obviamente tuvimos una victoria contundente, 64% de los votos en Guerrero y 54% en el país, es decir, 10 puntos porcentuales aún más arriba que el resto del país” respondió.

Por lo que expresó que seguirá en la ruta del trabajo, más allá de los cargos o candidaturas, siempre del lado del pueblo y la Cuarta Transformación.

“En 2018, acepté el resultado de la encuesta y empuje nuestra elección, no tuve ningún problema, lo he demostrado, soy congruente, soy consistente conmigo mismo, con lo que me enseñaron mis padres, mi abuelo, mis principios, yo voy a seguir en eso, y no tengo problema: la lucha que se tiene que dar para la transformación de nuestro pueblo, está en otros lugares, con nuestra gente y ahí estaré yo” finalizó.