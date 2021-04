“El INE se metió con el pueblo de Guerrero”, advierte Félix Salgado

Iguala Gro; a 10 de abril de 2021.- Guerrerenses de todas las regiones se sumaron a la caravana por la democracia que encabeza Félix Salgado Macedonio, para defender la candidatura a gobernador que le fue cancelada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

“El INE se metió con el pueblo de Guerrero”, lanzó Salgado desde el campamento que él y sus seguidores instalaron en el kiosco del zócalo de Iguala, donde pernoctarán este sábado.

Dese ahí, el morenista dirigió un mensaje a los guerrerenses y los llamó a mantener la fe y la esperanza.

Señaló que algunos medios lo acusaron de llevar armas, diesel y antorchas para destrozar la sede del INE, en la Ciudad de México, a donde acudirá este domingo para instalarse en plantón junto a sus seguidores.

“Vamos armados, pero de valor”, aclaró Salgado.

Sus seguidores sacaron antorchas y diesel, pero las utilizaron para una ceremonia simbólica.

Con las antorchas encendidas en medio de la noche, ratificaron su compromiso en la lucha por la democracia, la unidad, la amistad, la esperanza, la libertad, el respeto y la vida.

“Este es el símbolo de nuestro movimiento”, sentenció Salgado, “nuestra lucha es por la libertad y la paz”.

El senador con licencia subrayó que la lucha que hoy sostiene junto a miles de guerrerenses no es solamente por una candidatura.

“Nosotros estamos luchando por la justicia y la libertad, porque se acabe la opresión en Guerrero”, expresó.

“¡Fuera lencho!” y “El INE va a caer!”, corearon sus seguidores, molestos con el instituto que canceló su registro como candidato.

Detrás de ellos se observó una caja de madera simulando un ataúd negro, grabado con el nombre de Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE.

En su mensaje, Salgado denunció la guerra sucia que ha padecido por parte del INE, los medios de comunicación y los grupos de poder.

“Me traen como un gran delincuente, como si yo hubiera cometido un hecho grave, pero en realidad no hay motivo por el que no pueda ser candidato a gobernador”, reprochó.

Explicó que el INE canceló su candidatura bajo el argumento de que no comprobó gastos de precampaña. Pero advirtió que el Instituto Nacional Electoral también fue omiso porque nunca lo notificó ni le dio clave de acceso para ingresar al sistema de fiscalización.

“Si a esas vamos, el omiso es el INE”, apuntó.

Aunque el TEPJF determinó recientemente que Salgado sí fue precandidato y sí realizó precampaña, él insistió en que no fue así.

Prueba de ello, dijo, es que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) confirmó, por escrito, que Morena no registró precandidatos.

“Digan lo que digan no hubo precandidato, no tienen un documento donde digan que fui precandidato”, insistió.

Salgado Macedonio también se lanzó contra el candidato de la oposición, por el gasto desmedido que ha realizado durante su campaña política.

“El de enfrente hace su campaña en avión (…), cuesta mil dólares la hora en avión y no le fiscalizan; está claro que a nosotros nos están atando y a ellos los están soltando… y ni así levantan”, expuso.

El motivo, dijo, es que él está arriba en las encuestas y pretenden sacarlo de la contienda a como dé lugar.

“Se les olvida que en Guerrero la patria es primero y vamos a llegar hasta donde tope, no nos vamos a dejar, que lo sepa el INE y que lo sepan todos, no nos vamos a dejar, ni un paso atrás, es ahora o nunca; la lucha sigue y si el INE vuelve a emitir un dictamen en el que me quita la candidatura, lo vuelvo a impugnar”, sentenció.

Reconoció que esta es una posibilidad, porque el INE está bajo “presiones políticas muy fuertes del FRENAAA y del PRIAN”.

El objetivo de estos grupos dijo, es “ir dilatando, fastidiando, enfadando”; tratan de amarrarlo jurídicamente para “que se vaya el tiempo, se desgaste y desgaste a la gente” mientras su candidato de unidad PRI-PRD avanza en las preferencias electorales.

“Le han buscado de todas formas para que suba y miren… hasta lo pusieron a ordeñar una vaca, pero que le sigan ordeñando a la vaca, porque pronto le va a salir toro”, se burló el aspirante de Morena.

Aseveró que a sus opositores “les da pavor” que él llegue a ser gobernador y por eso se han valido, incluso, de las instituciones.

Por mucho que lo ataquen y traten de detener su aspiración, Salgado Macedonio dijo que no se dará por vencido.

“Vamos a seguir adelante con mayor ánimo y mayor fuerza, venimos armados de valor, de esperanza, de fe; yo soy un hombre de fe, de esperanza y convicción inquebrantable”, sentenció.