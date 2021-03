El desarrollo de Guerrero será con las mujeres: Mario Moreno

Taxco Gro; a 12 de marzo del 2021.- “Yo sí puedo pararme frente a las mujeres y decirles que habrá respeto irrestricto hacia sus derechos”, afirmó el candidato a gobernador de la alianza “Va por Guerrero”, integrada por el PRI y el PRD, Mario Moreno Arcos.

Al asegurar que las mujeres son la fortaleza para lograr el desarrollo de Guerrero, en un encuentro con militantes, simpatizantes y seguidores del PRI en el municipio de Taxco, reiteró que la administración estatal que él encabezará, con el respaldo decidido de miles de guerrerenses, estará integrada por el 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres, con garantía a la igualdad de género.

Moreno Arcos se comprometió también a impulsar el desarrollo de las propias mujeres y a regresar los programas que les fueron arrebatados por la actual administración federal.

Más tarde, en un encuentro con militantes y simpatizantes perredistas, el candidato se pronunció por reactivar el turismo en Taxco y apoyar a las micro y pequeñas empresas con créditos para mayor generación de empleos.

También se comprometió a tecnificar el campo, mediante la compra de cientos de tractores. Les pidió que no se dejen engañar porque “seré el gobernador del PRD. No van a perder su identidad, por eso cuando me dijeron que iba a ir a las encuestas no tuve temor y fui primero a la interna de mi partido, después contra mi gran amigo Evodio Velázquez y también gané, por eso hoy soy su candidato y próximo gobernador”, resaltó.

Ivet Díaz Bahena, líder del PRD en este municipio, convocó a las mujeres de su partido a apoyar a Mario Moreno para que por medio de su esposa Eneí Aranely Bustamante, las mujeres tengan voz “y su voz llegue al próximo gobernador”.

A ambos eventos con las estructuras priistas y perredistas, acudieron dirigentes estatales y municipales, así como liderazgos políticos y sociales, entre otros.