Durante la instalación del Consejo Estatal del INE, se ofrece realizar elecciones limpias

Chilpancingo Gro; a 03 de noviembre del 2020.- Este martes por la mañana quedó instalado el Consejo estatal del Instituto Nacional Electoral (INE) en una sesión que se llevó a cabo en el auditorio de las instalaciones del Poder Judicial, sobre la céntrica calle Madero.

Ahí, el vocal ejecutivo de ese organismo electoral, Dagoberto Santos Trigo, tomó la protesta a los consejeros electorales del INE en Guerrero, así como a los representantes de los diferentes partidos políticos que participarán en el proceso comicial 2020-2021 en el ámbito federal.

El 6 de junio del año próximo se elegirán en nuestra entidad nueve diputados federales. Dichas elecciones estarán sancionadas precisamente por el INE. En esa misma fecha los ciudadanos guerrerenses acudirán a las urnas para elegir a un nuevo gobernador del estado, diputados locales e integrantes de 80 Ayuntamientos.

“En el INE Guerrero nuestra principal misión es salvaguardar el voto popular, no claudicaremos en generar las condiciones para que la voluntad soberana de los guerrerenses sea absolutamente respetada; el respeto a la voluntad ciudadana no puede ser moneda de cambio y seremos garantes que se respete el voto popular”, dijo en la ceremonia de instalación el vocal ejecutivo Santos Trigo.

El consejero sostuvo que los trabajadores del INE están preparados “para enfrentar obstáculos y contingencias en un escenario difícil, tenemos un compromiso con la paz, nuestro trabajo contribuye al fomento de la armonía pública y nuestro principal objetivo será el de organizar elecciones limpias, sin permitir injerencias indebidas”.

También subrayó que no puede gobernar Guerrero quien no respeta la ley, la legitimidad política es por la vía de los votos y la manera recta, honesta y de cómo conseguirlo; no son mensajes de fuerza, chantajes viscerales para lograr la voluntad popular, no nada de eso, se debe permitir que los ciudadanos elijan a sus representantes populares sin ningún tipo de presión o condicionamiento”.

En la sesión los consejeros del INE en Guerrero, Sonia Alarcón Sosa, Antonia Ramírez Marcelino, Heguel Mariano Ramírez, Celestino Vélez Presteguí, Alfredo Ramírez García, Ana Lid Mier Bautista, coincidieron en que las próximas elecciones tendrán como reto el tema de la pandemia del Covid-19 e hicieron un llamado a los partidos políticos a respetar la ley y a que sean partícipes en la promoción de una elección sin conflictos.

A esta sesión asistieron el dirigente del PAN, Eloy Salmerón Díaz; del PRI, Esteban Albarrán Mendoza; del PRD enviaron como representante a Pánfilo Hernández Almazán; de Movimiento Ciudadano, Adrián Wences Carrasco; de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña; el presidente del IEPC-Guerrero, Nazarín Vargas Armenta, estuvo de manera virtual. (www.agenciairza.com)