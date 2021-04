Dirigentes de Morena y Félix Salgado celebran el funeral del INE

Ciudad de México; a 12 de abril de 2021.- El aspirante a gobernador de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio, encabezó la ceremonia fúnebre del Instituto Nacional (INE) y de su consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

“Para nosotros, el INE ha muerto”, aseveró Salgado desde un templete instalado afuera de la sede del INE, en la Ciudad de México, donde le acompañaron el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo y el líder estatal del partido, Marcial Rodríguez Saldaña.

Los seguidores de Salgado Macedonio subieron al templete una caja de cartón pintada de negro, simulando un ataúd, con el nombre de Lorenzo Córdova y las iniciales del INE.

Detrás de la caja colocaron una corona de flores y a los costados pusieron veladoras. Incluso montaron guardias de honor, una vez que la ceremonia terminó.

“Ha muerto el INE, se murió el INE (…), suban el cadáver, se murió Lorenzo… lencho, te fuiste; suban de cuatro en cuatro para hacerle la guardia de honor, somos humanos, queremos que se vayan al cielo, no que se vayan al diablo, que se vayan al cielo, a la gloria, vamos a hacer oración por ellos”, expresó Salgado Macedonio.

Sin embargo, afirmó que el organismo electoral federal puede “resucitar y reivindicarse” si le restituye la candidatura a gobernador de Guerrero, la cual le fue cancelada bajo el argumento de que no comprobó gastos de precampaña.

El aspirante morenista afirmó que si el INE reivindica, él y sus seguidores “tapizarán de flores” la sede del instituto y le van a “aplaudir”.

De lo contrario, advirtió que van a buscar a los siete consejeros que votaron a favor de quitarle la candidatura y exhibirán la riqueza en la que viven, porque son los funcionarios “más caros” del país.

“Los vamos a hallar a los siete, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdova, ¿no le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova?, ¿saber cómo está su casita de lámina negra, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo? Ellos no saben por qué estamos luchando en Guerrero, hay mucha gente pobre, niños sin esperanza, niños que no pueden ir a la escuela porque (los funcionarios corruptos) se roban el presupuesto”, sentenció.

Por ello, sostuvo que el movimiento que hoy encabeza es “una lucha insurgente del pueblo de Guerrero”.

El senador con licencia reiteró que, por acuerdo popular, no permitirán que haya elecciones si el INE no le regresa la candidatura.

“Yo nada más le digo al INE que esto va a ser como el juego de billar, también se va a ir la bola blanca al hoyo, si se va Félix, también se van ellos, nos vamos juntos”, advirtió.

Salgado aclaró que no está “mandando al diablo las instituciones”; por el contrario, afirmó que “el INE está mandando al diablo la democracia”.

Sostuvo que una institución “que violenta la ley y que pisotea los derechos sagrados de un pueblo, no merece respeto”.

“Estos señores se han surrado y han pisoteado la democracia en México y ahora quieren pisotear la dignidad del pueblo de Guerrero”, acusó.

En ese sentido, señaló que los verdaderos violadores de la ley son los consejeros del INE, que se ampararon para cobrar un salario superior al del presidente de la república, que asciende a más de 200 mil pesos quincenales.

“Que no le rasquen los huevos al toro porque nos van a encontrar, tenemos el respaldo del pueblo”, advirtió Salgado.

En su mensaje, el aspirante guerrerense también se lanzó contra la campaña proselitista del candidato de la alianza PRI-PRD a la gubernatura.

Señaló que los tres exgobernadores más recientes de esos institutos políticos “andan bien activos” para tratar de levantar al candidato.

“Cada uno tiene su historia y alguno que otro, historial negro, historial de un pasado tenebroso de represión, de muerte, ahí está Aguas Blancas, ahí está Ayotzinapa, ya se les olvidó, creen que no tenemos memoria”, expuso.

Señaló que, a pesar de sus crímenes, esos ex gobernadores no fueron enjuiciados, “siguen impunes”.

“Por eso Mario Moreno Arcos no quiere que lleguemos nosotros, la Cuarta Transformación, porque no seremos tapadera de nadie, nosotros no seremos cómplices ni comparsas de sus atrocidades, tienen miedo, tienen pavor, por eso andan bien movidos y los que están haciendo la campaña son ellos, no el candidato”, acusó.

Durante la madrugada de este lunes se incorporaron al plantón afuera del INE contingentes de Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, región Norte, Centro, Tierra Caliente y Montaña.