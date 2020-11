Desea Walton que Félix salga bien librado de acusaciones

“Vamos a tener resultados, se va a saber (la verdad), yo no tengo la menor duda”, dice el ex alcalde de Acapulco y ex senador de la república.

Chilpancingo Gro; a 14 de noviembre de 2020.- El ex senador de la república Luis Walton Aburto deseó que Félix Salgado Macedonio salga bien librado de las acusaciones en su contra.

“Espero que al final, cuando se esclarezca, salga bien librado; es el deseo que yo tengo”, dijo Walton Aburto en entrevista en la capital.

El también expresidente municipal de Acapulco insistió en que las acusaciones contra Salgado Macedonio representan una situación muy delicada, pero de nueva cuenta pidió esperar los resultados de las investigaciones que se deriven a partir de la denuncia.

“Vamos a tener resultados, se va a saber, yo no tengo la menor duda”, subrayó Walton Aburto.

Sobre la postura del coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Luis Walton puntualizó: “si bien es cierto de la carta que exhibió (Ricardo) Monreal, de no antecedentes penales (de Félix Salgado), de que no debe haber antecedentes penales, es porque no hay una sentencia; para que haya antecedentes penales debe haber una sentencia, porque si no, está la presunción de inocencia”.