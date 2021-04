Denuncia Félix Salgado “hostigamiento” del INE

Acapulco Gro; a 04 de abril de 2021.- Félix Salgado Macedonio denunció que es víctima de “hostigamiento y asedio” por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), que le fiscaliza “hasta las botellas de agua”, pero que pasa por alto los gastos excesivos del candidato de la alianza PRI-PRD.

Salgado encabezó este domingo una megamarcha en Acapulco, en la que participaron miles de ciudadanos para exigir que se le restituya la candidatura a gobernador por Morena, la cual le fue cancelada por el INE.

La movilización concluyó con un mitin en la costera, a la altura del zócalo, donde Salgado Macedonio denunció hostigamiento y trato desigual por parte del INE.

“El INE dejó de ser árbitro para convertirse en un jugador chapucero y cochino”, sentenció ante sus seguidores, quienes lanzaron consignas contra el instituto electoral federal.

“El INE nos anda hostigando, asediando, aquí están los del INE, están fiscalizando esta marcha, queriendo contabilizar a mi cuenta como candidato, pero yo no vengo como candidato, vengo como un ciudadano guerrerense, no vengo como candidato ni a pedir votos, vengo a protestar igual que ustedes, indignado por el atropello que está queriendo cometer ese sistema corrupto, viejo, anquilosado, que no responde a la actualidad y que se quedó en el pasado”, evidenció Félix Salgado.

El morenista reprochó que el INE le contabiliza todo, “la combi, la botarga, el megáfono, las redes sociales, las banderas, las cartulinas, las botellas de agua, las pancartas”.

Indicó que incluso le tomaron fotos al velocímetro de su camioneta y entregó comprobantes de casetas de peaje, de cada alimento que consumió y de los hoteles en los que se ha hospedado.

“De todo le tenemos que dar cuenta al INE porque está en actitud inquisidora, fuera de lo normal, esa fiscalización del INE la traen con nosotros de un modo (excesivo), porque de un modo u otro quieren que gane el otro, el de enfrente”, se quejó.

Félix Salgado criticó que mientras él se promovió de manera austera, su adversario político “que está muy abajo en las encuestas” ha hecho dispendio e incluso rebasó el tope de campaña en menos de un mes, sin que el INE lo fiscalice.

“Aquel anda en avión, come en buenos restaurantes, realiza eventos en lujosos salones, publicidad a diestra y siniestra, muchos anuncios espectaculares sin el número de fiscalización del INE, lonas por todos lados; ya rebasaron el tope de campaña en un mes y el INE no dice nada, para allá no ven, nada más ven para acá”, reprochó.

Por ello, el morenista advirtió que en cuanto el TEPJF le regrese la candidatura a gobernador, su equipo de abogados comenzará a trabajar para promover juicio político contra los siete consejeros del INE que votaron a favor de sacarlo de la contienda.

“No vamos a bajar la guardia, vamos a luchar, no hay paso atrás, todo hacia adelante y que sepan que en Guerrero la patria es primero, que aquí no hay reversa, que aquí vamos todos hacia adelante”, sentenció.