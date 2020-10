Condena Walton en Tixtla el feminicidio de la niña Ayelin

Tixtla Gro; a 24 de octubre de 2020.- El ex senador de la República, Luis Walton Aburto ponderó el respeto a los derechos humanos en un gobierno elegido por el pueblo.

De visita en esta ciudad, Walton Aburto reprobó el feminicidio de la niña Ayelin Itzae y criticó la falta de justicia para cientos de familias enlutadas en la entidad.

El también ex presidente municipal de Acapulco lamentó que las cárceles se encuentran rebasadas, pues consideró que no existe una verdadera reinserción social para los expresidiarios.

En la cuna de Vicente Guerrero, platicó con grupos de profesionistas, médicos, agricultores, comerciantes y empresarios, sobre las acciones que emprendió su gobierno para reducir a la mitad el número de homicidios en el puerto.

Walton Aburto subrayó la necesidad de evitar delitos mediante la generación de empleos y así, no haya más encarcelados engrosando las filas del crimen.

Antes estuvo en Chilpancingo, donde se reunió con el empresario Pioquinto Damián Huato y enfatizó que tiene presente a la capital del estado.

Puntualizó que durante sus recorridos por diferentes regiones, ha reiterado su interés de servir a los ciudadanos “con el compromiso del pueblo y de nadie más”.

Posteriormente, sostuvo otra reunión con el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias de Guerrero, Evencio Romero Sotelo, quien ponderó que Walton promueva la industrialización del campo, y destacó que es “el único político serio, responsable y honesto”.

En sus reuniones privadas, Walton Aburto estuvo acompañado por el ex dirigente de la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, José Hilario Ruiz Estrada; por el ex senador y ex alcalde de Iguala, Lázaro Mazón Alonso; la ex regidora de Tixtla y promotora cultural, Elvia Sánchez Caro; entre otros.