Con megamarcha, miles de guerrerenses exigen que le restituyan la candidatura a Félix Salgado

Acapulco Gro; a 04 de abril del 2021.- Miles de guerrerenses marcharon este domingo en Acapulco para exigir, una vez más, que se le restituya a Félix Salgado Macedonio la candidatura a gobernador por Morena.

La movilización comenzó a las 10:30 de la mañana, con la participación de Salgado Macedonio y de miles de ciudadanos de todas las regiones del estado, organizaciones sociales, sectores productivos, militantes y simpatizantes de Morena.

Los contingentes partieron de La Diana y avanzaron sobre la avenida Miguel Alemán con dirección al sur, hasta concluir con un mitin sobre la costera, a la altura del zócalo.

Durante el recorrido mostraron pancartas con mensajes de apoyo a Morena y a Salgado Macedonio.

En cada contingente regional tocaron las bandas y bailaron los toritos, en una muestra tradicional de respaldo a El Toro sin Cerca, como se conoce popularmente a Félix Salgado.

Los ciudadanos también lanzaron consignas contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y su consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, a quienes acusaron de corruptos por cancelar la candidatura de Salgado.

Incluso cargaron con botargas de Córdova Vianello y con féretros de cartón, con los que simularon el cortejo fúnebre del INE, un instituto que, dijeron, debe desaparecer.

El dirigente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, aseveró que “en Guerrero manda el pueblo”.

Desde el templete denunció que el INE, “que fue creado para defender el voto y la democracia, hoy se está convirtiendo en verdugo de la democracia”.

“No lo vamos a permitir, vamos a luchar”, sentenció.

El dirigente partidista lanzó un llamado a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que, a la brevedad, emitan sentencia respecto al recurso de impugnación que se presentó, “hagan justicia” y le devuelvan a Salgado Macedonio y a los guerrerenses la candidatura a gobernador por Morena.

De lo contrario, advirtió que los consejeros del INE lograrán su cometido de “sepultar la democracia en México”.

“No lo vamos a permitir (…), con el pueblo de Guerrero no se juega, al pueblo de Guerrero se le respeta”, sentenció.

Rodríguez Saldaña anunció que en los próximos días se organizarán reuniones y asambleas informativas “en cada comunidad, en cada sección electoral, en cada pueblo, en cada barrio, en cada ciudad, para defender la democracia y la soberanía popular”.

El siguiente en tomar la palabra fue Félix Salgado Macedonio, quien aclaró que la marcha de este domingo no fue un evento suyo ni de Morena.

“Este es un evento del pueblo de Guerrero, el pueblo es el que está aquí expresando su inconformidad y su repudio por la decisión arbitraria que tomaron siete consejeros del INE”, sentenció.

El Toro sin Cerca manifestó su confianza en que el TEPJF le regresará la candidatura a gobernador por Morena, porque en el recurso de impugnación está “bien fundamentado”, con elementos que dejan de manifiesto los agravios que ha sufrido por parte del INE, entre ellos la violación a su derecho político-electoral de ser votado en las urnas para un cargo de elección popular.

“Hay tratados internacionales (en la materia) y ellos nos están quitando ese derecho, no es facultad del INE y así pudiéramos seguir enumerando más agravios”, apuntó.

Salgado detalló que presentó la impugnación hace cuatro días y confió en que el TEPJF emitirá una resolución la tarde de este domingo o a más tardar el lunes.

También manifestó su confianza “plena” en el TEPJF, “porque ahí sí hay abogados”.

“En el INE no hay abogados, hay achichincles de los distintos partidos que no saben de leyes, de los 11 cuatro son abogados y no conocen la ley; no calificaron de manera jurídica, sino política (cuando cancelaron mi candidatura), el INE dejó de ser árbitro para convertirse en un jugador chapucero y cochino”, señaló.

Salgado Macedonio aseveró que “no hay paso atrás” y que esperará la resolución del TEPJF “con mucha calma, con mucha tranquilidad”.

“No nos vamos a rajar”, sentenció.