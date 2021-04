Compromete Mario Moreno Arcos al PRI y PRD para destinar fondo económico a mujeres emprendedoras

*Se suman a su campaña ex precandidatos a diputados locales por Morena

Acapulco Gro; a 07 de abril del 2021.- Como parte del compromiso que asumió con las mujeres a inicio de su campaña, el candidato Mario Moreno Arcos dio a conocer que el PRI y el PRD, las dos fuerzas políticas que representa, se comprometen a destinar un fondo inicial de mil millones de pesos para apoyar a las mujeres emprendedoras, a través de créditos sin intereses.

“He acordado con quienes conforman hoy esta alianza con el PRI y el PRD, que vamos a destinar un fondo para las mujeres, vamos a darles a las mujeres emprendedoras a las que le gusta trabajar les vamos a dar un crédito a la palabra para que puedan impulsar negocio, para que puedan trabajar por su cuenta”, detalló.

La propuesta la dio a conocer en un encuentro que sostuvo con vecinos de la colonia Renacimiento, durante la gira de actividades de campaña en el puerto de Acapulco, donde también se reunió con representantes de las colonias: el Quemado y Centro.

En su recorrido por el Quemado lo acompañó el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, el senador Manuel Añorve Baños, el candidato a diputado local por el distrito 05 Rogelio Hernández, además de la ex aspirante de Morena a diputada local, la abogada Amparo León Carbajal.

La ex precandidata a legisladora por el distrito 05, habló sobre su adhesión a la alianza PRI-PRD, argumentando que el partido al que representó no midió a sus aspirantes en ninguna encuesta: “No hubo tales encuestas, no hubo tal democracia, ellos violaron sus propios principios, el no robar, el no mentir, el no traicionar, robaron la dignidad de los que participamos, mintieron al decir que habría una encuesta y traicionaron al pueblo”.

En un acto previo, Mario Moreno Arcos recibió también el apoyo y respaldo del ex precandidato por Morena al Congreso local Humberto Piza y ex dirigente de los trabajadores del ayuntamiento de Acapulco.

Para finalizar su jornada de actividades en Acapulco, y a invitación también de la candidata, Moreno Arcos acompañó a Sheila Soto en su arranque de campaña para diputada federal, donde recibió además muestras de apoyo del gremio de los transportistas y asumió diversos compromisos para mejorar el transporte público en el puerto turístico.