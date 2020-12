Candidato de Morena en Guerrero debe ser interno y que haya sido leal a AMLO: Moisés Reyes

Acapulco Gro; a 26 de diciembre del 2020.- El diputado local por el Distrito 07, de Acapulco, Moisés Reyes Sandoval, hizo un llamado enérgico al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de MORENA, para que no se deje sorprender por “los arribistas” que no han acompañado al presidente Andrés Manuel López Obrador para consolidar la cuarta Transformación y que el abanderado debe surgir de las filas del partido “guinda”.

Reyes Sandoval mencionó que “hay más de dos candidatas y candidatos que ni siquiera apoyaron a nuestro mandatario AMLO y que descaradamente le levantaron la mano al candidato de la derecha “RIcki Rickin Canallín” (en referencia al entonces abanderando del PAN), y ahora quieren aspirar a ser gobernadores por el partido del pueblo, algo que no se puede permitir”, sentenció el legislador.

Moy Reyes asentó que en MORENA hay talento, “Pablo Amílcar Sandoval es uno de los fundadores del movimiento y ya fue candidato a gobernador en 2015, cuando nadie creía en el proyecto de transformación, además de que fungió como presidente de ese instituto cuando recorrió todo Guerrero para construir comités del cambio verdadero y las bases del partido en las siete regiones”, acotó.

No es concurso de popularidad

En tanto, el también vicepresidente del Congreso de Guerrero, señaló que “necesitamos un hombre que conozca profundamente los problemas de Guerrero porque no es un concurso de popularidad, sino que debemos seleccionar a quien tenga trayectoria en MORENA, ya que hay aceptación electoral y no necesitamos un externo para encabezar el cambio verdadero, donde no hay de otra o se elige a un político del sistema tradicional, o se elige a un candidato joven que rompa la inercia del neoliberalismo y la corrupción en la entidad, para transformarla en un ejemplo para las familias mexicanas”, concluyó.