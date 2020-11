Buscará Morena la unidad entre aspirantes a candidatura para la gubernatura: Pablo Amílcar

Iguala Gro; a 23 de noviembre de 2020.- El diputado local con licencia por Morena y exdelegado en Guerrero del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros dijo que, en el proceso de selección de candidato por la gubernatura de ese partido, “habrá piso parejo para todos y certidumbre”, incluso con los aspirantes externos, con el objetivo “de salir unidos” en el proceso electoral del 2021 en la entidad

Comentó que esos son parte de los acuerdos a los que llegaron en la reunión del domingo en Acapulco con el senador de la República, Salomón Jara Cruz, quien es el delegado en Guerrero del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

A esa reunión del domingo con el delegado de Morena en Guerrero, asistieron Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros; el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio; la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo; el secretario general de Morena con funciones de presidente en el estado, Marcial Rodríguez Saldaña; el diputado federal Rubén Cayetano García y los diputados locales Arturo Martínez Núñez y Antonio Helguera Jiménez.

No asistieron a esa reunión los externos a Morena, el ex senador de la República y exalcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto; ex alcalde de Acapulco y el exprocurador en el gobierno con Ángel Aguirre Rivero, Alberto López Rosas y la exdirigente nacional interina del PRD y ex secretaria de Desarrollo Social de la entidad, Beatriz Mojica Morga.

Sobre esas ausencias, en entrevista, Pablo Amílcar Sandoval dijo que el delegado nacional de Morena sostendrá reuniones con ellos “en otros momentos, la idea es que nadie se sienta excluido. Insisto, que todo mundo tenga oportunidad de platicar con él. Platicó más tarde con el licenciado (Alberto) López Rosas, platicó más tarde con otros que han estado pronunciándose y creo que no habrá problema, se recibirá a todos, creo que va a haber inclusión, insisto, cancha pareja y certidumbre para que podamos salir unidos rumbo al 2021”.

“Esto es más que un consenso que una definición del propio delegado”, señaló y agregó que todos los asistentes a la reunión del domingo, “tomamos la palabra y todo mundo habló de esta unidad necesaria, de las condiciones equitativas para que haya buenas propuestas rumbo al 2021 y todos salgamos unidos”.

Aseguró que en Morena la paridad de género “está garantizada, vamos a tener 50 y 50 en todas las propuestas y no sólo eso, en todos los órganos colegiados se asegurará que la conformación sea paritaria. Nosotros estamos a favor de la paridad”.

Respecto al método de encuesta para la selección del candidato a gobernador por Morena, se pronunció porque “se cuide mucho el diseño de la muestra, estadísticamente es posible hacer un buen ejercicio, que no sea dirigida, que no haya tendencias”. (www.agenciairza.com)