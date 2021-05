“Brincos dieran”, dice Evelyn a quienes pretenden tumbar su candidatura

San Marcos, Gro; a 16 de mayo de 2021.- “Se van a quedar con las ganas”, respondió Evelyn Salgado Pineda a quienes pretenden tumbar su candidatura a gobernadora de Guerrero por el partido Morena.

Recientemente el abanderado de la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, dijo en una entrevista que la candidatura de Salgado Pineda podría caerse y que él ganaría “por default”.

Este domingo, la morenista contestó a esas declaraciones durante el mitin que encabezó en San Marcos.

“Enfrente quisieran que tumbaran mi candidatura, ¡pero brincos dieran! Y se van a quedar con las ganas, vamos a ganar y vamos a arrasar este 06 de junio, van a conocer el poder del pueblo”, sentenció desde el templete.

Aseveró que Morena le ganará en las urnas a la oposición y que “se les van a terminar los privilegios, ya no más camionetas blindadas”.

Señaló que en los últimos días ha sido blanco de críticas y ataques del PRI, PRD y PAN, que la acusan de ser demasiado joven, inexperta e incapaz para gobernar Guerrero.

Sin embargo, destacó que ninguno de los ataques en su contra ha surtido efecto.

“Todo lo que tiran y tiran se les va cayendo poco a poco, porque han visto que sí sé, que sí puedo y tengo con qué, tenemos capacidad, tenemos juventud, tenemos ganas de hacer un cambio por nuestro estado”, sentenció.

Indicó que la juventud combinada con la experiencia serán un factor de éxito en su gobierno.

“Nosotros no nos metemos en problemas, si nos detenemos a levantar cada piedra que nos tiren no vamos a acabar; tenemos poco tiempo para seguir haciendo campaña, yo no me voy a pelear con nadie ni voy a estar contestando nada”, expuso.

El 06 de junio, dijo, habrá “una revolución en las urnas” en la que ganará el pueblo y Morena gobernará Guerrero.

Por su parte, el dirigente estatal del partido, Marcial Rodríguez Saldaña, advirtió que el candidato del PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, “quiere ganar por default”.

“Sólo puede ganar si no tiene competidores”, afirmó.

En cambio, señaló que en Morena hay “una gran candidata que le va a ganar por knock out al candidato del PRI”.