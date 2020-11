Aspirantes del PRI van por candidatura de unidad antes del registro de precampaña: Mario Moreno

Adelantó que el Partido Verde Ecologista de México no participaría en alianza con Morena, por lo que no descartó que pueda unirse al PRI y al PRD en una alianza de facto.

Chilpancingo Gro; a 23 de noviembre de 2020.- Mario Moreno Arcos, precandidato del PRI a la gubernatura, reveló que, con los otros dos aspirantes, el senador Manuel Añorve Baños y el diputado local, Héctor Apreza Patrón, se encuentran dialogando para evitar rupturas en el proceso interno y se registre sólo una propuesta para que se mida con el nominado por el PRD en la figura de Evodio Velázquez Aguirre y se defina al candidato común de esa alianza para la elección del 2021.

Esto podría ocurrir después del primero de diciembre, tras informar que la dirigencia estatal de su partido emitirá este miércoles la convocatoria para el registro de los aspirantes a la candidatura por la gubernatura, que les indicará los tiempos de registro y de campaña.

“Yo lo he platicado con Manuel Añorve, quien ha externado su deseo de participar, con Héctor Apreza; he platicado con ellos y lo ideal, lo que seguramente estaremos impulsando y buscaremos, el registro solamente de uno. No habrá más registros. Automáticamente sería el candidato del PRI”, informó.

Moreno Arcos consideró que esa determinación evitaría división y rispideces entre los aspirantes. “Estamos buscando hacer una gran alianza y una alianza no puede iniciar con una ruptura, no sería lo más saludable”.

El acuerdo del Consejo Político Estatal agregó, es que la aprobación de la candidatura sería por asamblea de delegados, que podrían dividirse por distritos o regionales porque debido a la pandemia del Covid-19 “sería complejo hacer asamblea de 2 mil delegados, sería un poco arriesgado y hasta irresponsable”.

Del por qué quiere ser el candidato del PRI y PRD a la gubernatura de Guerrero, el dos veces alcalde de Chilpancingo dijo que es una aspiración que ha acariciado a través de los años y que ha construido con base a un trabajo constante, pero que además ha recorrido todo el estado, lo que permite conocer las circunstancias de Guerrero.

– ¿La gente puede confiar en Mario Moreno? –

– “Eso busco, ganarme la confianza no solo de mi región, sino de todo el estado. Que pueda caminar con la gente y ganarme esa confianza”.

También justificó la alianza que su partido conformó con el PRD, al señalar que los partidos modernos buscan causas en común y refirió que estos dos institutos políticos tienen una: “las circunstancias en las que se está gobernando” el país.

“Lo que ayer eran diferencias hoy se convierten en coincidencias que nos permita lograr un proyecto que está pensado en Guerrero. La idea es buscar una gran alianza que genere certidumbre, confianza, que esta unión con el PRD sea fortalecida con la incorporación de otros partidos, organizaciones políticas, de la sociedad para que dé certeza y seguridad de que vamos a ganar”, agregó.

También adelantó que el Partido Verde Ecologista de México no participaría en alianza con Morena, por lo que no descartó que pueda unirse al PRI y al PRD en una alianza de facto.

Cabe mencionar que varios liderazgos de Morena subestimaron la coalición con el PVEM y con el Partido del Trabajo, como el diputado local Luis Enrique Ríos Saucedo, quien declaró que no los necesitan para ganar la gubernatura de Guerrero en los comicios del 6 de junio del 2021.

Anunció que a su proyecto se han sumado varias organizaciones, como lo hizo este lunes una “muy fuerte” en la entidad, aunque se negó a precisar cuál, pero que en los próximos días realizarán encuentros municipales con sus bases.

Cabe recordar que el 27 de octubre, en la ceremonia por la creación oficial del estado de Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo dijo que quien aspire a gobernar Guerrero debe conocerlo. Más allá de su geografía, el gobernador se refirió a su contexto.

Al respecto Moreno Arcos coincidió: “estoy totalmente de acuerdo con él, hay que conocer Guerrero, no en su geografía, no conocer la Montaña, la Tierra Caliente, no, hay que conocerlo con toda la problemática que representa gobernar un estado como lo es Guerrero, un estado bronco, difícil, pero también un estado que tiene un enorme potencial de desarrollo y que conociéndolo puedes impulsar un desarrollo ordenado, que cuide el medio ambiente y permita acceder a los empleos”. (www.agenciairza.com)