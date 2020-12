Aspirantes a diputados se someten a un examen en la sede estatal del PRI

Chilpancingo Gro; a 20 de diciembre del 2020.- Un número indeterminado de hombres y mujeres militantes del PRI se sometieron el sábado pasado a un examen de conocimientos sobre los documentos básicos (estatutos, programa de acción y declaración de principios) de ese instituto político, para cumplir con uno de los requisitos establecidos para quienes aspiran a ser candidatos a cargos de elección popular.

A través de redes sociales la dirigencia estatal del PRI dio a conocer lo anterior. El examen se aplicó en el vestíbulo de las oficinas del Comité Directivo Estatal (CDE), respetando las medidas de sanidad por la pandemia del COVID-19.

En las imágenes que acompañaron a esa información se puede ver a conocidos priistas que aspiran a ser candidatos a diputados locales, como Héctor Vicario Castrejón, del grupo de ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer. Vicario ha sido diputado local en tres ocasiones, diputado federal y senador.

También aspiran a volver a ser diputadas locales la ex alcaldesa de Taxco, Flor Añorve Ocampo; la dirigente de agrupaciones campesinas en Acapulco, Rosaura Rodríguez Carrillo; así como el ex secretario de la Juventud y ex diputado local por la región de la Montaña, Raúl García Leyva.

Se pudo corroborar que integrantes del gabinete estatal quieren ser candidatos a diputados locales, como el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Rafael Navarrete Quezada, quien busca por tercera ocasión ser legislador por el PRI.

Sorprendió ver que acudió a realizar este examen la ex diputada local perredista y actual directora de Fortalecimiento Municipal, Gisela Ortega Moreno.

El secretario de Asuntos Indígenas, Javier Rojas Benítez; y el director del Registro Público de la Propiedad, Miguel Eugenio Rentería, son otros aspirantes a candidatos a una curul en el Congreso local.

Se presentó también a realizar su examen de conocimientos de los documentos básicos del PRI, el hijo del gobernador Héctor Astudillo Flores, Ricardo Astudillo Calvo, quien podría ir por la vía plurinominal.

Acudieron también a practicar el examen el dirigente del PRI en Chilpancingo, Joel Eugenio Flores; la ex regidora de Chilpancingo, Margarita Montaño Salinas; así como el ex director de Seguridad Pública en este municipio, Bonifacio Montúfar Mendoza, entre otros.