Asegura el Senador Manuel Añorve que continuará con su trabajo de gestoría social a favor de los guerrerenses

Acapulco Gro; a 17 de enero del 2020.- El Senador de la República Manuel Añorve Baños, llevó a cabo una serie de actividades recorriendo colonias de Acapulco, en donde sostuvo encuentros con amigos, liderazgos, empresarios y diversos cuadros de la sociedad civil, a quienes les reiteró su agradecimiento por el apoyo que siempre le han dado y les expresó que seguirá con su trabajo social y legislativo por todo el estado.

En la colonia La Poza de Acapulco, Añorve Baños, acompañado de su esposa la ex diputada federal Julieta Fernández de Añorve, el ex diputado local César Landin Pineda, los ex regidores; Amed Salas Justo y Jaime Colón Garcia, así como de la comisaria municipal Maricela Arroyo, Leonor Meza, Ana Olea, Roberto Carlos, Kike Arciaga Ozuna, entre otros más, llevó la brigada de salud visual “Rayito de Luz” en apoyo de personas de escasos recursos.

Ahí el Senador Añorve, manifestó que siempre que asiste a La Poza, le trae muy buenos recuerdos, ya que ahí inició con su carrera política hace muchos años y que ha podido impulsar muchas acciones como la construcción de la Comisaría Municipal, la ampliación de viviendas, el techado de escuelas, entre otros apoyos.

Por su parte, Kike Arciga, refirió que el Senador Manuel Añorve, es un hombre de resultados, que siempre está dispuesto para apoyar a los ciudadanos con programas como Rayito de Luz y otros más que tienen como fin mejorar la calidad de vida de personas que realmente lo necesitan.