Arropan alcaldes, diputados y dirigentes del PRD a Evodio

Chilpancingo Gro; a 26 de enero de 2021.- Dirigentes municipales del partido, alcaldes y diputados, respaldaron esta mañana las aspiraciones de su abanderado a la gubernatura, Evodio Velázquez Aguirre, quien busca ganar la encuesta que definirá al candidato de la alianza PRD – PRI el próximo 5, 6 y 7 de febrero.

En un hotel al sur de la capital del estado las bases perredistas sostuvieron una reunión informativa para conocer las actividades partidistas que Velázquez Aguirre ha emprendido durante los últimos meses y que le han permitido reposicionar su imagen, “reavivar al partido y el ánimo de la militancia perredista en todo Guerrero, hoy el PRD está más vivo que nunca.”

En su participación el también coordinador de unidad y estructuras del sol azteca dijo que “el PRD demuestra una fortaleza desde la unidad, desde el trabajo territorial, desde la historia que representamos en México por el aporte a la democracia; hoy el PRD sigue siendo un instrumento de la población que lleva al poder a las mejores mujeres y hombres.”

Añadió que el sol azteca es parte de la gobernabilidad en el estado y el país, “aquí no hay pleitos, no hay puntapiés por debajo de la mesa, aquí hay una unidad real que hemos reafirmado desde que tomamos la decisión de nuestro proceso interno. El PRD ha aprendido de sus errores, visitamos a las familias de Guerrero en todas sus regiones y eso nos ha permitido legitimar el proyecto, el Plan que Evolucionará Guerrero, hoy tenemos condiciones reales para ser no sólo competitivos sino ganar la contienda.”

Sobre la alianza con el PRI Evodio Velázquez envió un saludo a su militancia y dirigencia, así como al gobernador Héctor Astudillo, “con quien nos comprometemos aquí a darle seguimiento a lo que se ha avanzado y a lo que esté pendiente asumir el reto y desafió a los grandes problemas de Guerrero. Hoy la alianza es una alianza ganadora y el PRD está listo, el precandidato está listo, puesto, para medirse con responsabilidad y respeto con el precandidato del PRI.”

“Vamos a ir a una medición cuidada, transparente, abierta a la población y que el pueblo de Guerrero decida, el PRD ya hizo su parte porque tenemos un partido unido, fuerte y una gran pasión para poder hacer una campaña contra este partido que hoy ha venido engañando a la gente y se llama Morena, porque si allá hay toro aquí hay jinete, unidad y proyecto.”

Por su parte el presidente estatal del sol azteca, Alberto Catalán Bastida, informó que será hoy cuando se realice en la CDMX la reunión entre las dirigencias del sol azteca y el tricolor, con el fin de acordar las empresas que realizarán las encuestas y la metodología, las cuales se aplicarán durante la primera semana de febrero.

Al evento acudieron las alcaldesas de Tixtla, Erica Alcaraz Sosa; de Ixcateopan, Naucelia Castillo Bautista; de Mártir de Cuilapa, Jenny González Ocampo; de Copala, Lupita García Villalba; de Atoyac, Yanelly Hernández; el alcalde de Tecpan, Yasir Deloya; de Florencio Villarreal, Wilberth García Trujillo; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría; de Teloloapan, Efrén Romero Sotelo; de Quechultenango, Crisóforo Castro y los diputados Perla Edith Martínez Ríos, Bernardo Ortega, Servando Salgado, Robell Urióstegui y Celestino Cesáreo; así como el exaspirante Carlos Reyes Torres; el secretario nacional de Derechos Humanos del PRD Ricardo Barrientos y el diputado federal Raymundo García Gutiérrez.