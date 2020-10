Aprueba Consejo Estatal de Acción Nacional ir solos en la Elección de 2021: Eloy Salmerón

*Mayoritariamente aprueban no ir en coalición con otros partidos en 2021.

Chilpancingo Gro; a 18 de octubre del 2020.- El Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en Guerrero, llevó a cabo su Segunda Sesión Ordinaria, en donde el asunto más importante a desahogar fue la autorización de Ia Comisión Permanente Estatal, para suscribir convenios de Asociación Electoral con otros Partidos en elecciones locales.

Sobre el particular, Eloy Salmerón Díaz, Presidente del Partido Acción Nacional en Guerrero, manifestó que hasta la fecha no ha habido acercamiento de ningún partido con los que pudiera trabajarse algún esquema de alianza, pero que ya se han estado preparando y les informo que “ya tienen buenas Candidatas y buenos candidatos para la mayoría de Ayuntamientos y Diputaciones, con los que vamos a competir como nunca antes lo hemos hecho, pues siempre andábamos invitando al cuarto para las doce a los aspirantes que no les daban la candidatura en otros partidos, para solo ir a buscar una regiduría y hoy queremos ganar más ayuntamientos de los que gobernamos y conformar una bancada en el Congreso del Estado”.

Durante la sesión de Consejo se hizo un análisis amplio de los resultados que ha obtenido ese partido en los procesos electorales y de igual forma también se hizo una evaluación del comportamiento y los resultados obtenidos por los partidos con los que se han coaligado en las últimas elecciones, para con ello tomar las mejores decisiones.

Hubo un amplio debate predominando la propuesta de que el partido debe de ir solo, para generar estructura e identidad, e iniciar el reposicionamiento de Acción Nacional en Guerrero, abriéndolo a las ciudadanas y los ciudadanos, para volverlo verdadera herramienta del cambio que Guerrero necesita.

Posteriormente al votarse las propuestas, la gran mayoría de integrantes del Consejo Estatal aprobaron no ir en Coalición con otros partidos en el Proceso Electoral del año 2021.

Cabe mencionar que Acción Nacional elegirá a sus Candidatos a la gubernatura, los Ayuntamientos y las Diputaciones Locales, como lo ha hecho en los últimos tres procesos electorales, mediante designación de la Comisión Permanente Estatal.