Anuncia Félix Salgado que promoverá juicio político contra consejeros del INE

Chilpancingo Gro; a 31 de marzo de 2021.- Félix Salgado Macedonio anunció que promoverá juicio político contra los siete consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que cancelaron su candidatura a gobernador de Guerrero por Morena.

Este miércoles, Salgado encabezó en Chilpancingo la Marcha Estatal por la Democracia y la Dignidad, en la que participaron más de 10 mil guerrerenses.

Al terminar la movilización, encabezó un mitin en el que criticó la actuación parcial y antidemocrática del INE, que recientemente canceló su registro como candidato.

Señaló que sus adversarios “celebraron, se pusieron contentos, alegres” porque lo sacaron de la contienda.

“Pues les quiero decir que se van a poner tristes, porque nos van a regresar la candidatura, nos la van a regresar, tenemos los mejores elementos jurídicos que nos van a permitir que nos regresen la candidatura”, expresó Salgado Macedonio.

Confió en que existen elementos suficientes para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo restituya.

“Yo creo en la justicia, creo en el Estado de Derecho”, apuntó.

Cuando eso ocurra, dijo que iniciará juicio político en contra de los siete consejeros del INE que “de manera virtual, a través de internet, decidieron despojarlo de la candidatura”.

“Ese INE ya no debería existir, yo lo propuse en Twitter, propuse que el INE fuera sustituido por un instituto ciudadano, que fuera el pueblo el que tomara las elecciones en sus manos, o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el Poder Judicial federal fuera el que se encargara, como en otros países, de organizar las elecciones y no ese instituto que está completamente cargado hacia partidos políticos de derecha”, expuso Salgado Macedonio.

Afirmó que con la cancelación de su candidatura a gobernador “quedó claro del lado de quién están”.

“Ellos nos quieren sacar de la contienda a la mala (…), deberían ser árbitros de un proceso electoral, pero dejaron de ser árbitros para convertirse en jugadores, me echaron la zancadilla, pero no saben que el toro se puso de pie y vamos a meter gol, vamos a ganar, por supuesto que vamos a ganar”, sentenció.

Subrayó que el INE “no tiene facultades legales ni jurídicas para decidir por un pueblo” y tampoco le puede negar el derecho constitucional a ser votado como candidato.

“Se les pasó la mano, pero con nosotros se picaron el ojo, porque con Guerrero no van a estar jugando, con Guerrero no van a jugar, nosotros ya sabemos cuál es su tirada, quieren dejarle la gubernatura a quien no gana o a quien no ganó y quitarle la gubernatura a quien sí gana”, apuntó.

Incluso denunció que en el INE le advirtieron que no puede participar en las marchar ni emitir posicionamientos públicos.

“Yo le digo al INE que hay tratados internacionales que avalan el derecho a votar y ser votado como mexicano y avalan mi derecho a la libertad de expresión, tengo todo mi derecho a decirle al INE lo que se me hinche, soy guerrerense y los guerrerenses no nos rajamos, no hay paso atrás; que sepa el INE, que sepan las autoridades electorales que no nos vamos a dejar, que esta nada más es una pequeña prueba de lo que el pueblo de Guerrero hace y sabe, somos un pueblo organizado, unido”, expuso.

Salgado Macedonio subrayó que es un ciudadano “que no agrede, que no lastima, que no ofende”.

Prueba de ello, dijo, es que en su campaña política no ha “lastimado ni criticado a nadie”.

“Hemos hecho un trabajo mesurado, tranquilo, los de enfrente están sorprendidos porque traemos la serenidad de Job, toda la paciencia, porque le sacamos la vuelta a la provocación”, expuso el aspirante.

Por ello, dijo que como gobernador será “prudente, sensato, inteligente y humano”.

“Voy a ser el mejor gobernador”, ofreció.

Salgado Macedonio también convocó a una nueva marcha estatal, ahora en el puerto de Acapulco, a realizarse el domingo 04 de marzo a las 10 de la mañana.