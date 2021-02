AMLO pide respeto a la candidatura de Félix Salgado

"El pueblo decidió y el pueblo no es tonto, sabe lo que le conviene", dice.

CDMX; a 17 de febrero de 2021.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que debe respetarse la decisión de los guerrerenses al elegir a Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a gobernador.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, advirtió que existe un “linchamiento político” contra Salgado Macedonio que busca “debilitarlo” en la contienda electoral.

López Obrador fue cuestionado sobre las denuncias de abuso sexual que se han ventilado y la exigencia de algunos grupos feministas y personajes de la Ciudad de México para quitarle la candidatura.

De entrada, el mandatario advirtió que “son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo”.

Aseveró que “el pueblo no es tonto… tonto es el que piensa que el pueblo es tonto”.

Subrayó que los guerrerenses eligieron a Salgado de manera democrática, con plena conciencia y su voluntad “debe respetarse”.

“Primero hay que tenerle confianza al pueblo, la gente es la que decide; si se hacen encuestas y la gente dice: ‘Estoy de acuerdo con esta compañera, con este compañero’, yo pienso que se debe de respetar, porque la política es asunto de todos, no de las élites”, argumentó.

Subrayó que “el pueblo de Guerrero, como el pueblo de México, no es menor de edad, sabe muy bien una cosa y sabe la otra, sabe lo que conviene y sabe lo que no conviene”.

Respecto a las denuncias de abuso sexual, aseveró que deben resolverse ante las instancias competentes para que se castigue en caso de existir elementos.

Aseveró que el linchamiento en medios de comunicación responde a intereses políticos en medio de un proceso electoral.

“Es el quítate tú porque quiero yo o la politiquería, y también los intereses, porque en todo esto siempre hay que preguntar: ¿Y de parte de quién? Sí, que la justicia actúe y que se vea si existen elementos, pero también se conozca cuál es el contexto, porque estamos hablando de una elección”, expuso López Obrador.

Insistió en que “siempre hay acusaciones, pero cuando hay temporada electoral se incrementa el número de acusaciones, de descalificaciones de todo tipo”.

El presidente de la República dijo que las autoridades deben resolver este tipo de denuncias y cuidar “que no se utilicen con propósitos político-electorales o politiqueros de ‘no quiero yo que sea él, porque a mí me tocaba’, aunque no quiso el pueblo de Guerrero; o de otro partido, que quieren debilitar al rival”.

Remarcó que las denuncias de violación o cualquier acusación fuerte pueden utilizarse para hacer “linchamientos políticos”.

Por ello, reiteró que el tema político debe resolverlo el pueblo y las denuncias debe encauzarlas la autoridad, “no la campaña mediática”.

El presidente lamentó que “la mayoría de los medios está desgraciadamente al servicio de los intereses que dominaban hasta hace poco en el país, los que se sentían dueños de México”.

“Hay quienes se sienten afectados, un grupo conservador que se dedicaba a saquear, a robar, que mantenía privilegios, que tiene el control de la mayoría de los medios de información y que por eso las campañas en contra del gobierno y en contra de los que buscamos llevar a cabo una transformación en el país”, expuso ante la campaña mediática que enfrenta Salgado Macedonio.

Sin embargo, subrayó que su gobierno siempre garantizará la libertad de expresión.