“Ahora es el momento del campo”, ratifica Félix Salgado

Iguala Gro; a 17 de marzo de 2021.- Ante campesinos, ejidatarios y comisarios, el candidato a gobernador por Morena, Félix Salgado Macedonio, ratificó que la atención al campo será prioridad en su gobierno.

“Ahora es el momento del campo”, afirmó ante ejidatarios y labriegos en la localidad de Santa Teresa, perteneciente al municipio de Iguala.

El abanderado de Morena visitó este miércoles la comunidad de Santa Teresa, como parte de su gira de cercanía social con los guerrerenses; le acompañaron el dirigente estatal del partido, Marcial Rodríguez Saldaña y los diputados locales Antonio Helguera Jiménez y Carlos Cruz López.

A su llegada, el ingeniero agrónomo Alexander Raúl detalló que la actividad agrícola es el motor económico de esa comunidad, con la siembra de maíz, cacahuate, sandía y jícama.

Sin embargo, indicó que han sufrido abandono por parte de las autoridades, ya que el sistema de riego, que es fundamental para mejorar la producción, se encuentra abandonado y obsoleto.

En un ejercicio de diálogo abierto, uno de los campesinos tomó la palabra para expresar su sentir en torno a las condiciones del sector agrícola y la esperanza que tienen puesta en la Cuarta Transformación.

“Hoy quiero atreverme a hablar con el próximo gobernador del estado de Guerrero”, expresó en representación de los pueblos indígenas de la zona del Alto Balsas.

“Nunca nos hemos cansado de esperar el triunfo de la izquierda (…), tenemos esa esperanza y nunca nos cansamos de luchar, aquí estamos”, expresó.

En el mismo ánimo se sumó el representante de la Coordinación Estatal de Comisarios del municipio de Tepecoacuilco.

“Simpatizamos con el ingeniero Félix Salgado Macedonio porque es un hombre de lucha, aunque los medios traten de desprestigiarlo; siempre le van a pegar a un clavo derecho, no se le pega a un clavo chueco y nuestro ingeniero es un clavo derecho”, expresó.

Por ello, dijo, los comisarios de Tepecoacuilco están “puestos para la batalla”.

“Vamos a unir esfuerzos porque nos interesa un mejor apoyo al campo, que los recursos lleguen directamente, que no se queden atorados en las oficinas”, apuntó.

El candidato a gobernador Félix Salgado Macedonio dio respuesta puntual a los planteamientos y reclamos de los campesinos, ejidatarios y comisarios.

Ofreció que, como gobernador, establecerá una ruta de trabajo de la mano de las autoridades municipales y ejidales.

“El campo tiene mucho atraso, mucha marginación, mucho abandono”, lamentó.

Señaló que, en toda su historia, Guerrero no ha tenido un gobernador que conozca y ame el campo.

“Nunca hemos tenido un gobernador que sea ingeniero Agrónomo como yo; ahora es el momento del campo, a eso he venido, a ratificar que estoy comprometido con el campo”, expresó Salgado.

Subrayó que él es hijo de ejidatario y campesinos: “Sé qué es un taco con huevo duro, chile, frijoles y sé comer con guajes, sé cómo se sufre trabajando en el campo; de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, eso no se nos debe olvidar para saber qué queremos y hacia dónde vamos”.

Por ello, dijo que tiene claridad sobre cuál es el objetivo de convertirse en gobernador.

“Quiero servir a la gente, no servirme de la gente, porque la política es servicio”, sentenció.

Señaló que hay familias que comen una sola vez al día, “que cuando llueve se mojan sus cuerpos con las goteras de las láminas viejas, desvencijadas, familias que viven en la extrema pobreza, prácticamente en la miseria”.

Su compromiso, dijo, es que la Cuarta Transformación llegue “hasta la última comunidad” y que los primeros beneficiados sean los pobres, siempre bajo la máxima de Morena de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

El dirigente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, respaldó las propuestas de Salgado Macedonio.

Coincidió en que “el campo de Guerrero ha estado muy abandonado”, porque “ha habido mucha corrupción en el gobierno”.

Recordó el extinto sistema Banrural, que fue creado con el objetivo de financiar la producción primaria, agropecuaria y forestal, mediante el otorgamiento de créditos a productores de bajos ingresos.

“No era Banrural, era Bandidal, porque iban los campesinos a pedir créditos a las oficinas y les cobraban el 50 por ciento, los funcionarios se llevaban ese dinero; el campo y el campesino eran vistos como una corporación, como si el partido que estuviera en el gobierno fuera dueño del voto de los campesinos, decían que tenían seguro el voto verde, engañaban a los campesinos”, expuso el dirigente partidista.

En cambio, afirmó que con la Cuarta Transformación se buscar reactivar el campo y mejorar la producción.

“Vamos a tener, por primera vez en la historia de Guerrero, un gobernador hijo de campesino, ingeniero agrónomo, que conoce el campo y que va a ayudar al campo de Guerrero; nunca hemos tenido un gobernador hijo de campesino, puros gobernadores hijos de políticos, hijos de militares, que no conocen la vida del campo, que no saben a qué hora se levanta el campesino a trabajar, a qué hora le da de comer a los animales, que no saben sembrar la tierra, trabajarla, limpiarla ni ordenar una vaca”, sentenció.

Aseveró que, con el perfil agrónomo de Félix Salgado Macedonio, se reactivará el campo de Guerrero.