Vídeo: Urge Movimiento Ciudadano creación del Atlas de Riesgo Político en Guerrero

Acapulco Gro; a 22 de septiembre del 2023.- Ante la delicada situación de inseguridad que se registra en diversas zonas de Guerrero, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Julián López Galeana, urgió al secretario general de gobierno, que cumpla cuánto antes con la solicitud de crear un Atlas de Riesgo Político oficial.

En conferencia de prensa, López Galeana lamentó que, apesar de que ya inició oficialmente el proceso electoral local, el secretario general de gobierno Ludwing Marcial Reynoso, “no ha cumplido” con esta solicitud que le hicieron todos los partidos, durante la reunión que sostuvieron el pasado 8 de septiembre, en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC).

“Nosotros estamos a la espera, porque así se acordó en el Consejo Estatal Electoral, donde se hizo un comentario colectivo por parte de todos los dirigentes partidistas, para que se instalará una mesa de trabajo donde, con datos oficiales, se den a conocer donde se encuentran las zonas de riesgo, para que la población y los partidos podamos hacer activismo político”, señaló el dirigente naranja.

Aunque no quiso abundar en el tema para no convertirlo solo en una queja partidista, el coordinador estatal operativo de MC, indicó que, por sugerencia y recomendación de los propios militantes naranjas, tienen que realizar actividades en días y horarios específicos, porque “después de eso, no es muy recomendable ni siquiera transitar por algunas carreteras del estado”.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, Julián López Galeana estuvo acompañado por Horacio Tijerina Hernández, Coordinador Nacional de ex autoridades de Movimiento Ciudadano; por el diputado local Manuel Quiñones Cortés; la presidenta municipal de Tecoanapa Carmen Liliana Castillo Ávila, y Deyanira Uribe Cuevas, coordinadora estatal de Mujeres en Movimiento.