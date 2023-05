Respaldan a Javier Saldaña más de 6 mil Universitarios de la Costa Grande

Anuncio

Costa Grande Gro; a 11 de mayo del 2023.- En un ambiente alegre y festivo, más de 6 mil estudiantes y maestros recibieron al candidato de unidad por la Rectoría de la Universidad Autónoma, Javier Saldaña Almazán, en su primer día de visita a las escuelas y facultades de la Costa Grande.

Desde muy temprano, los estudiantes y maestros, con porras, cánticos y pancartas con palabras de aliento, manifestaron su apoyo a Saldaña Almazán quien agradeció todo el respaldo y las muestras de cariño, por ello los escuchó, platicó de cerca con ellos y les prometió que seguirán siendo lo más importante para él y para la máxima casa de estudios.

El candidato de unidad visitó las preparatorias No. 16 de Coyuca de Benítez; la No. 23 de Atoyac; la No. 35 de San Luis San Pedro así como la No. 6 y el Campus Costa Grande de Tecpan.

En cada escuela que visitó Javier Saldaña Almazán, le fue reconocida su capacidad y visión en sus gestiones, logrando avances académicos y una estabilidad institucional que permitió a la UAGro colocarse entre las mejores del país.