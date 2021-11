Refrenda Evelyn Salgado su compromiso con la educación al entregar computadoras a estudiantes destacados

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 09 de noviembre de 2021.- “En mí tienen a una aliada de la educación, en este gobierno estamos trabajando todos los días sin descanso por la construcción de un mejor Guerrero”, dijo la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a jóvenes de secundaria y bachillerato con mejores promedios del estado al entregarles equipos de cómputo.

Durante el evento que se realizó en la explanada Vicente Guerrero del ex Palacio de Gobierno, hoy, Casa del Pueblo, la mandataria estatal manifestó que su gobierno será un facilitador de su potencial, “ustedes son el presente de Guerrero, no son simples espectadores, son protagonistas de la historia de Guerrero. En la vida política, en la vida social, en la vida pública no podemos caminar sin nuestros jóvenes guerrerenses”.

Asimismo, resaltó que durante su gobierno se garantizarán las condiciones para que los jóvenes tengan mayores oportunidades de salir adelante, “tengo la firme convicción de que la educación es un pilar fundamental en esta transformación que está encaminada a traer el bienestar a nuestro pueblo de Guerrero, vamos a impulsar todo el potencial que ustedes tienen como estudiantes”.

Salgado Pineda refirió que la entrega de los 150 equipos de cómputo forma parte de la iniciativa que tiene el gobierno para incentivar a los estudiantes para que sigan adelante, que sepan que el esfuerzo y la constancia siempre son recompensados.

Por su parte, el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, manifestó que la educación es el asunto más relevante del gobierno, por lo que destacó que la entrega de los equipos de cómputo realizada el día de hoy, permitirá a los jóvenes contar con más herramientas para mejorar su aprendizaje.

Los beneficiados reconocieron a la gobernadora por apoyarlos, “le agradecemos que nos facilite estos equipos de cómputo que sabremos aprovechar en beneficio de nuestra preparación para lograr nuestras metas”.