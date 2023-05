Reconocen universitarios de la Costa Chica, los avances de la región, por el trabajo de Javier Saldaña

Anuncio

Costa Chica, Gro; a 09 de mayo del 2023.- En su segundo día de campaña, el candidato a la rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero por el periodo 2023-2027, Javier Saldaña Almazán fue recibido con mucho afecto y algarabía por estudiantes, profesores, trabajadores administrativos y de intendencia de la región Costa Chica quienes le manifestaron su apoyo incondicional y reconocieron que la gestión de Javier Saldaña así como la unidad, ha sido factor clave para que la esta región tenga más preparatorias y acceso al Nivel Superior.

Saldaña Almazán visitó la Escuela Preparatoria No. 15 y el Centro de Desarrollo Regional el Pericón de Tecoanapa; la Escuela Preparatoria No 44 de Ayutla; la No. 41 de Azoyú así como la No. 40 de Cruz Grande, donde también asistieron universitarios del Campus Costa Chica. Para este miércoles continuará visitando las escuelas de esta región.

En su primer mensaje en la Prepa No.15, Javier Saldaña Almazán indicó que en los últimos 10 años, la UAGro dio un salto de calidad y se lograron avances que nadie había concretado en la institución: se incrementó el número de preparatorias de 39 a 48 de las cuales ahora 27 se encuentran certificadas con matrícula de Buena Calidad.

Dijo que en el 2013 la UAGro solo contaba con 59 programas educativos y gracias a su gestión, la máxima casa de estudios ahora oferta 77 carreras distribuidas en siete regiones del estado, acercando la educación superior. Para muestra, dijo que en su periodo se construyó el Campus Costa Chica, “haciendo justicia histórica para que los hijos de los guerrerenses de esta región se preparen y no tengan que emigrar”.

Una de las prepas creadas por Javier Saldaña Almazán fue la No. 44 de Ayutla cuando fue director de Planeación, hecho que le fue reconocido y ovacionado por los profesores, estudiantes y padres de familia que asistieron a su visita.

En Ayutla, el candidato de Unidad dijo que no solo se tocaron puertas para otorgarle el número a una preparatoria que era un grupo periférico “sino que les cumplimos con la construcción de dos edificios, dignos para que los jóvenes se preparen y salgan adelante con sus familias”.

Saldaña Almazán informó que en la UAGro habían pasado más de 25 años sin que se hubiera hecho una nueva prepa en la UAGro y tan solo en su periodo creó cinco en municipios y localidades marginadas, con poco acceso al Nivel Superior.